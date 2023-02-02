- 02 Şub 2023 - 18:27 G: 02 Şub 2023 - 18:40

Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki bir ilçedir ve il merkezine yaklaşık 147 km uzaklıktadır. Peki, Ankara Beypazarı arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki bir ilçedir ve il merkezine yaklaşık 147 km uzaklıktadır. Ilçe, 1885 yılında belediye haline gelmiş ve 1891 yılında Konya iline bağlanmıştır. Daha sonra Aksaray'ın ilçesi olarak görev yapmış ve 1933 yılında Ankara'ya bağlanmıştır. Ilçenin adı, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale'de verilen şehitler ve gösterilen kahramanlıklar nedeniyle Şereflikoçhisar olarak değiştirilmiştir.

Şereflikoçhisar Ankara arası kaç saat otobüsle?

Şereflikoçhisar ile Ankara arası otobüs ile ortalama 2 saat 52 dakika sürmektedir. Şereflikoçhisar ile Ankara arasında sefer yapan otobüs firmaları Yeni Aksaray Seyahat, Metro Turizm, Has Turizim ve Tuzgölü Seyahat.

Ankara Koçhisar kaç TL?

Şereflikoçhisar Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları

Tuzgölü Seyahat             :  70,00 TL 2 Saat

Yükseller Aksaray Birlik : 70,00 TL 1 Saat 45 Dakika

Yeni Aksaray Seyahat    : 80,00 TL 1 Saat 37 Dakika

Has Turizm                       : 120,00 TL  2 Saat

Ankara Şereflikoçhisar nereye yakın?

Ankara Şereflikoçhisar, Ankara'nın merkezine 145 km uzaklıkta olup, en güneydeki ilçesidir. Konya, Kırşehir ve Aksaray illeri ile komşudur.

Neden Şereflikoçhisar denmiş?

Şereflikoçhisar isminin Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği üstün katkılardan dolayı "Cankırı'nın Koçhisar'ı Ilgaz, Mardin'in Koçhisar'ı Kızıltepe, Sivas'ın Koçhisar'ı Hafik, Konya'nın Tuzbaşı Koçhisar'ı Şereflikoçhisar olsun" sözünden geldiği sanılıyor. ."

Şereflikoçhisar neyi ile ünlü?

Şereflikoçhisar, güneşten damağınızda tat bırakan cevizi, üzümü ve domatesiyle tanınır. Tarihsel olarak fırınlarında çanak çömlek üretimiyle ünlü olan ilçe, İç Anadolu'nun efsane tandır ekmeği kebabıyla da tanınır.

Ankara Şereflikoçhisar nereye bağlı?

Bugünkü Şereflikoçhisar semti, Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya iline bağlı Aksaray ilçesine bağlıydı. Daha sonra Esb-Keşan (Kulu) kazasına bağlı bir köy olmuştur. Kısa bir süre Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı olan Şereflikoçhisar, 1891'de Konya iline, 1933'te Ankara iline bağlanarak ilçe olmuştur.

Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Hat No  : 159-5

Hat Adı : (ÖTA) ŞEREFLİKOÇHİSAR-ANKARA

Kalkış Yeri : HACIENBİYA MH.TERMİNAL CD.ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

Varış Yeri  :  YEŞİLOVA MH.AKSARAY ANKARA YOLU ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

Mesafesi    :  307 km

Süresi    :    460 dakika

06:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR

07:30 AŞTİ

09:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:00 AŞTİ        

11:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:00 AŞTİ

13:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:15 AŞTİ

15:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:15 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:15 AŞTİ

08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

08:01 AŞTİ

10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:01 AŞTİ

12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:01 AŞTİ

14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:01 AŞTİ

16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:01 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:01 AŞTİ

08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

08:01 AŞTİ

10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:01 AŞTİ

12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:01 AŞTİ

14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:01 AŞTİ

16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:01 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:01 AŞTİ

Geçtiği Güzergahlar

Sıra        Durak    Durak Adı            Adres

1             13986   ŞEREFLİKOÇHİSAR OTOBÜS TERMİNALİ         Hacıenbiya Mh.Terminal Cd.Şereflikoçhisar

2             13987   ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ Yeni Mh.E-90 Karayolu Cd.Şereflikoçhisar

3             13988   TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU  Yeni Mh. Şereflikoçhisar

4             13989   ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ Hürriyet Mh. Şereflikoçhisar

5             13990   GİRNE SK. Hürriyet Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

6             13991   ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ         Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

7             13992   AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ      Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

8             13993   ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ  Şeyh Kuyusu Mh. Şereflikoçhisar

9             13994   ŞEKERKÖY Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

10          13995   DİNLENME TESİSİ  Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

11          13996   KARAHAMZALI KÖYÜ     Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

12          13997   DİNLENME TESİSİ   Mh.Ankara Konya Yolu

13          13046   ÇİMŞİT GİRİŞ      Mh.

14          12009   KARAYOLLARI    Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

15          12588   SÜT TOPLAMA MERKEZİ  Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

16          12012   SELAMETLİ KAVŞAĞI  Soğulcak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

17          12013   MAHMATLI KAVŞAĞI  Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

18          12024   ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

19          11959   AHİBOZ Ahiboz Mh.Ahiboz Sanayi Sitesi Gölbaşı

20          11975   ADORE MOBİLYA             Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

21          12546   ALÇI FABRİKASI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

22          11955   TÜRKSAT             Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

23          11976   TEPE MOBİLYA  Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

24          11909   YAĞLIPINAR KAVŞAĞI   Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

25          13807   ASELSAN ORMANI   Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

26          11911   İŞ MAKİNELERİ  Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

27          11926   VERGİ KONTROL  Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

28          11950   BALA KAVŞAĞI  Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

29          11915   OĞULBEY KAVŞAĞI   Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

30          11927   ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

31          11913   MUAYENE İSTASYONU   Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

32          11985   KANTAR DURAĞI   Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

33          14225   ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ  Karaoğlan Mh. Gölbaşı

34          11992   MAÇ GIDA  Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

35          11990   KOLUMAN  Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

36          11987   PAŞA KAPISI  Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

37          11994   ULAŞAN OTEL    Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

38          11986   SERKENT SİTESİ Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

39          11988   VİLAYETLER        Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

40          11246   ANKARA CD.       Bahçelievler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

41          11253   FATMA ERCAN CAMİ      Seğmenler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

42          11252   ÜST GEÇİT           Şafak Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

43          11275   OSMANLI PARKI               Şafak Mh.857.Sk.Gölbaşı

44          11273   ŞELALE PARKI     Şafak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

45          11271   GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ  -

46          11172   AVM 1.DURAK   Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

47          10741   AVM 2.DURAK   Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

48          10739   AVM 3.DURAK   Oran Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Çankaya

49          11205   İNCEK KAVŞAĞI Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya

50          11207   DİKMEN KAVŞAĞI            Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya

51          10856   ÇEŞME  Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya

52          13202   AKPINAR             Akpınar Mh.Mh.Mevlana Blv.Çankaya

53          12826   TURHAN DÖKMECİ İLKOKULU               Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya

54          10860   AKPINAR MAHALLESİ     Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

55          10862   GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ               Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

56          10864   KOŞUYOLU PARKI            Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

57          10865   FEN LİSESİ           Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya

58          10930   TAURUS AVM    Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya

59          10933   BALGAT KÖPRÜSÜ          Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya

60          10870   YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI               Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya

61          10872   Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ         Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya

62          10873   UFUK ÜNİVERSİTESİ        Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya

63          10798   ARMADA             Beştepeler Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle

64          13078   BAŞYAZICIOĞLU CAMİ   Söğütözü Mh.Mh.Söğütözü Cd.Çankaya

65          10793   ADALET VE KALKINMA PARTİ GENEL MERKEZİ             Söğütözü Mh.AK Parti Genel Merkezi Çankaya

66          10807   ATATEPE SİTESİ Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle

67          13813   AŞTİ GİRİŞ           Beştepeler Mh.Mh.AŞTİ Yenimahalle

68          10789   TOBB ÜNİVERSİTESİ        Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle

69          11415   MİLLET KÜTÜPHANESİ   Beştepeler Mh.Beştepe Cd.Yenimahalle

70          11418   ÇAMLIK SİTESİ   Beştepeler Mh.9.Sk.Yenimahalle

71          11425   DR.SAMİ ULUS HASTANESİ BEŞTEPE EK BİNASI            Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle

72          11432   MEHMET AKİF KIZ ÖĞRENCİ YURDU               Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle

73          11442   GAZİ HASTANESİ              Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

74          11462   DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ               Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

75          11469   ETİLER ORDU EVİ             Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

76          11468   TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ   Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle

77          11485   TOPTANCI HALİ Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle

78          11484   KUNDURACILAR İŞ MERKEZİ        Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

79          11486   VARLIK MAHALLESİ         Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

80          11487   AKKÖPRÜ            Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

81          11519   EMNİYET SARAYI              Gazi Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

82          11467   ETİLER ORDU EVİ             Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

83          11474   DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ               Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

84          11440   GAZİ HASTANESİ              Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

85          11431   ZÜBEYDE HANIM YURT MÜDÜRLÜĞÜ               Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

86          10967   EMEK    Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

87          10968   AŞTİ       Beştepeler Mh.AŞTİ Yenimahalle

88          10871   UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ               Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

89          10869   Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ         Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

90          10926   CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI       Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

91          10931   BALGAT KÖPRÜSÜ          İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya

92          10928   TAURUS AVM    İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya

93          10863   FEN LİSESİ           Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

94          10861   ARDİYE Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

95          10859   GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ               Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

96          10857   AKPINAR MAHALLESİ     Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

97          10855   TURHAN DÖKMECİ İLKÖĞRETİM OKULU  Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

98          10854   ÇEŞME  Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

99          11206   DİKMEN KAVŞAĞI            Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

100        11204   İNCEK KAVŞAĞI Beytepe Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya

101        10740   AVM DURAĞI     Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

102        11270   SANAYİ SİTESİ    Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

103        11272   ŞELALE PARKI     Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

104        11274   OSMANLI PARKI               Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

105        11250   ÜST GEÇİT           Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

106        11251   ALT GEÇİT           Gaziosmanpaşa Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

107        11249   ŞERAFETTİN TOMBULOĞLU LİSESİ               Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

108        11989   VİLAYETLER        Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

109        12000   SERKENT SİTESİ Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

110        11984   ULAŞAN OTEL    Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

111        12001   PAŞA KAPISI       Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

112        11991   KOLUMAN          Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

113        11993   MAÇ GIDA          Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

114        14224   ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ               Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

115        11995   KANTAR DURAĞI             Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

116        11914   MUAYENE İSTASYONU   Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

117        11928   ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

118        11916   OĞULBEY KAVŞAĞI         Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

119        11917   BALA KAVŞAĞI  Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

120        11921   VERGİ KONTROL              Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

121        11908   İŞ MAKİNELERİ  Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

122        13802   ASELSAN ORMANI           Yağlıpınar Mh.Mh. Gölbaşı

123        11912   YAĞLIPINAR KAVŞAĞI     Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

124        11964   TEPE MOBİLYA  Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

125        11960   TÜRKSAT             Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

126        12548   ALÇI FABRİKASI Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

127        11965   ADORE MOBİLYA             Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

128        11958   AHİBOZ Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

129        12019   ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

130        12016   MAHMATLI KAVŞAĞI      Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

131        12020   SELAMETLİ KAVŞAĞI               Mahmatlıbahçe Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

132        12587   SÜT TOPLAMA MERKEZİ               Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

133        12007   KARAYOLLARI    Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

134        13998   ÇİMŞİT GİRİŞ      Çimşit Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

135        13999   DİNLENME TESİSİ             Mh.Ankara Konya Yolu

136        14000   KARAHAMZALI KÖYÜ     Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

137        14001   DİNLENME TESİSİ             Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

138        14002   ŞEKERKÖY           Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

139        14003   ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ               Yeşilova Mh.W Şereflikoçhisar

140        14004   AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ      Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

141        14005   ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ         Yeşilova Mh. Şereflikoçhisar

142        14006   GİRNE SK.            Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

143        14007   ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ               Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

144        14008   TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU               Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

145        14009   ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ               Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

02 Şub 2023 - 18:27 - Yaşam

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Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri? mask
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Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı… mask
Öykü Serter’in İç Çamaşırı Giymemesi Nefes Kesti! “Benim Başım Eğilmedi, Koptu!” Ortalık Sallandı…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Düğün Var! Ömer, Ünal Ailesine Resti Çekti; Herkesin Gözüne Baka Baka…

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