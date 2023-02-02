Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki bir ilçedir ve il merkezine yaklaşık 147 km uzaklıktadır. Ilçe, 1885 yılında belediye haline gelmiş ve 1891 yılında Konya iline bağlanmıştır. Daha sonra Aksaray'ın ilçesi olarak görev yapmış ve 1933 yılında Ankara'ya bağlanmıştır. Ilçenin adı, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale'de verilen şehitler ve gösterilen kahramanlıklar nedeniyle Şereflikoçhisar olarak değiştirilmiştir.

Şereflikoçhisar Ankara arası kaç saat otobüsle?

Şereflikoçhisar ile Ankara arası otobüs ile ortalama 2 saat 52 dakika sürmektedir. Şereflikoçhisar ile Ankara arasında sefer yapan otobüs firmaları Yeni Aksaray Seyahat, Metro Turizm, Has Turizim ve Tuzgölü Seyahat.

Ankara Koçhisar kaç TL?

Şereflikoçhisar Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları

Tuzgölü Seyahat : 70,00 TL 2 Saat

Yükseller Aksaray Birlik : 70,00 TL 1 Saat 45 Dakika

Yeni Aksaray Seyahat : 80,00 TL 1 Saat 37 Dakika

Has Turizm : 120,00 TL 2 Saat

Ankara Şereflikoçhisar nereye yakın?

Ankara Şereflikoçhisar, Ankara'nın merkezine 145 km uzaklıkta olup, en güneydeki ilçesidir. Konya, Kırşehir ve Aksaray illeri ile komşudur.

Neden Şereflikoçhisar denmiş?

Şereflikoçhisar isminin Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği üstün katkılardan dolayı "Cankırı'nın Koçhisar'ı Ilgaz, Mardin'in Koçhisar'ı Kızıltepe, Sivas'ın Koçhisar'ı Hafik, Konya'nın Tuzbaşı Koçhisar'ı Şereflikoçhisar olsun" sözünden geldiği sanılıyor. ."

Şereflikoçhisar neyi ile ünlü?

Şereflikoçhisar, güneşten damağınızda tat bırakan cevizi, üzümü ve domatesiyle tanınır. Tarihsel olarak fırınlarında çanak çömlek üretimiyle ünlü olan ilçe, İç Anadolu'nun efsane tandır ekmeği kebabıyla da tanınır.

Ankara Şereflikoçhisar nereye bağlı?

Bugünkü Şereflikoçhisar semti, Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya iline bağlı Aksaray ilçesine bağlıydı. Daha sonra Esb-Keşan (Kulu) kazasına bağlı bir köy olmuştur. Kısa bir süre Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı olan Şereflikoçhisar, 1891'de Konya iline, 1933'te Ankara iline bağlanarak ilçe olmuştur.

Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?

Hat No : 159-5

Hat Adı : (ÖTA) ŞEREFLİKOÇHİSAR-ANKARA

Kalkış Yeri : HACIENBİYA MH.TERMİNAL CD.ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

Varış Yeri : YEŞİLOVA MH.AKSARAY ANKARA YOLU ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

Mesafesi : 307 km

Süresi : 460 dakika

06:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR

07:30 AŞTİ

09:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:00 AŞTİ

11:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:00 AŞTİ

13:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:15 AŞTİ

15:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:15 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:15 AŞTİ

08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

08:01 AŞTİ

10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:01 AŞTİ

12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:01 AŞTİ

14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:01 AŞTİ

16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:01 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:01 AŞTİ

08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

08:01 AŞTİ

10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

10:01 AŞTİ

12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

12:01 AŞTİ

14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

14:01 AŞTİ

16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

16:01 AŞTİ

18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR

18:01 AŞTİ

Geçtiği Güzergahlar

Sıra Durak Durak Adı Adres

1 13986 ŞEREFLİKOÇHİSAR OTOBÜS TERMİNALİ Hacıenbiya Mh.Terminal Cd.Şereflikoçhisar

2 13987 ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ Yeni Mh.E-90 Karayolu Cd.Şereflikoçhisar

3 13988 TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU Yeni Mh. Şereflikoçhisar

4 13989 ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ Hürriyet Mh. Şereflikoçhisar

5 13990 GİRNE SK. Hürriyet Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

6 13991 ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

7 13992 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

8 13993 ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ Şeyh Kuyusu Mh. Şereflikoçhisar

9 13994 ŞEKERKÖY Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

10 13995 DİNLENME TESİSİ Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

11 13996 KARAHAMZALI KÖYÜ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

12 13997 DİNLENME TESİSİ Mh.Ankara Konya Yolu

13 13046 ÇİMŞİT GİRİŞ Mh.

14 12009 KARAYOLLARI Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

15 12588 SÜT TOPLAMA MERKEZİ Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

16 12012 SELAMETLİ KAVŞAĞI Soğulcak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

17 12013 MAHMATLI KAVŞAĞI Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

18 12024 ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

19 11959 AHİBOZ Ahiboz Mh.Ahiboz Sanayi Sitesi Gölbaşı

20 11975 ADORE MOBİLYA Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

21 12546 ALÇI FABRİKASI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

22 11955 TÜRKSAT Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

23 11976 TEPE MOBİLYA Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

24 11909 YAĞLIPINAR KAVŞAĞI Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

25 13807 ASELSAN ORMANI Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

26 11911 İŞ MAKİNELERİ Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

27 11926 VERGİ KONTROL Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

28 11950 BALA KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

29 11915 OĞULBEY KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

30 11927 ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

31 11913 MUAYENE İSTASYONU Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

32 11985 KANTAR DURAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

33 14225 ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ Karaoğlan Mh. Gölbaşı

34 11992 MAÇ GIDA Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

35 11990 KOLUMAN Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

36 11987 PAŞA KAPISI Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

37 11994 ULAŞAN OTEL Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

38 11986 SERKENT SİTESİ Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

39 11988 VİLAYETLER Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

40 11246 ANKARA CD. Bahçelievler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

41 11253 FATMA ERCAN CAMİ Seğmenler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

42 11252 ÜST GEÇİT Şafak Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

43 11275 OSMANLI PARKI Şafak Mh.857.Sk.Gölbaşı

44 11273 ŞELALE PARKI Şafak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

45 11271 GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ -

46 11172 AVM 1.DURAK Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

47 10741 AVM 2.DURAK Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

48 10739 AVM 3.DURAK Oran Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Çankaya

49 11205 İNCEK KAVŞAĞI Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya

50 11207 DİKMEN KAVŞAĞI Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya

51 10856 ÇEŞME Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya

52 13202 AKPINAR Akpınar Mh.Mh.Mevlana Blv.Çankaya

53 12826 TURHAN DÖKMECİ İLKOKULU Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya

54 10860 AKPINAR MAHALLESİ Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

55 10862 GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

56 10864 KOŞUYOLU PARKI Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya

57 10865 FEN LİSESİ Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya

58 10930 TAURUS AVM Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya

59 10933 BALGAT KÖPRÜSÜ Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya

60 10870 YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya

61 10872 Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya

62 10873 UFUK ÜNİVERSİTESİ Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya

63 10798 ARMADA Beştepeler Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle

64 13078 BAŞYAZICIOĞLU CAMİ Söğütözü Mh.Mh.Söğütözü Cd.Çankaya

65 10793 ADALET VE KALKINMA PARTİ GENEL MERKEZİ Söğütözü Mh.AK Parti Genel Merkezi Çankaya

66 10807 ATATEPE SİTESİ Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle

67 13813 AŞTİ GİRİŞ Beştepeler Mh.Mh.AŞTİ Yenimahalle

68 10789 TOBB ÜNİVERSİTESİ Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle

69 11415 MİLLET KÜTÜPHANESİ Beştepeler Mh.Beştepe Cd.Yenimahalle

70 11418 ÇAMLIK SİTESİ Beştepeler Mh.9.Sk.Yenimahalle

71 11425 DR.SAMİ ULUS HASTANESİ BEŞTEPE EK BİNASI Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle

72 11432 MEHMET AKİF KIZ ÖĞRENCİ YURDU Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle

73 11442 GAZİ HASTANESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

74 11462 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

75 11469 ETİLER ORDU EVİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

76 11468 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle

77 11485 TOPTANCI HALİ Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle

78 11484 KUNDURACILAR İŞ MERKEZİ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

79 11486 VARLIK MAHALLESİ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

80 11487 AKKÖPRÜ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle

81 11519 EMNİYET SARAYI Gazi Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

82 11467 ETİLER ORDU EVİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

83 11474 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

84 11440 GAZİ HASTANESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

85 11431 ZÜBEYDE HANIM YURT MÜDÜRLÜĞÜ Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

86 10967 EMEK Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle

87 10968 AŞTİ Beştepeler Mh.AŞTİ Yenimahalle

88 10871 UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

89 10869 Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

90 10926 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya

91 10931 BALGAT KÖPRÜSÜ İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya

92 10928 TAURUS AVM İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya

93 10863 FEN LİSESİ Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

94 10861 ARDİYE Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

95 10859 GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya

96 10857 AKPINAR MAHALLESİ Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

97 10855 TURHAN DÖKMECİ İLKÖĞRETİM OKULU Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

98 10854 ÇEŞME Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

99 11206 DİKMEN KAVŞAĞI Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya

100 11204 İNCEK KAVŞAĞI Beytepe Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya

101 10740 AVM DURAĞI Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

102 11270 SANAYİ SİTESİ Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

103 11272 ŞELALE PARKI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

104 11274 OSMANLI PARKI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

105 11250 ÜST GEÇİT Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

106 11251 ALT GEÇİT Gaziosmanpaşa Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı

107 11249 ŞERAFETTİN TOMBULOĞLU LİSESİ Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı

108 11989 VİLAYETLER Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

109 12000 SERKENT SİTESİ Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

110 11984 ULAŞAN OTEL Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

111 12001 PAŞA KAPISI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

112 11991 KOLUMAN Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

113 11993 MAÇ GIDA Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

114 14224 ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

115 11995 KANTAR DURAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

116 11914 MUAYENE İSTASYONU Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

117 11928 ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

118 11916 OĞULBEY KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

119 11917 BALA KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

120 11921 VERGİ KONTROL Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

121 11908 İŞ MAKİNELERİ Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

122 13802 ASELSAN ORMANI Yağlıpınar Mh.Mh. Gölbaşı

123 11912 YAĞLIPINAR KAVŞAĞI Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

124 11964 TEPE MOBİLYA Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

125 11960 TÜRKSAT Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

126 12548 ALÇI FABRİKASI Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

127 11965 ADORE MOBİLYA Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

128 11958 AHİBOZ Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

129 12019 ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

130 12016 MAHMATLI KAVŞAĞI Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

131 12020 SELAMETLİ KAVŞAĞI Mahmatlıbahçe Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

132 12587 SÜT TOPLAMA MERKEZİ Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

133 12007 KARAYOLLARI Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

134 13998 ÇİMŞİT GİRİŞ Çimşit Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı

135 13999 DİNLENME TESİSİ Mh.Ankara Konya Yolu

136 14000 KARAHAMZALI KÖYÜ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

137 14001 DİNLENME TESİSİ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala

138 14002 ŞEKERKÖY Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

139 14003 ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ Yeşilova Mh.W Şereflikoçhisar

140 14004 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

141 14005 ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ Yeşilova Mh. Şereflikoçhisar

142 14006 GİRNE SK. Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

143 14007 ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

144 14008 TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar

145 14009 ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar