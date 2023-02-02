Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?
Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki bir ilçedir ve il merkezine yaklaşık 147 km uzaklıktadır. Peki, Ankara Beypazarı arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç km? Ankara Şereflikoçhisar arası kaç saat? Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?
Şereflikoçhisar, Ankara'nın güney sınırındaki bir ilçedir ve il merkezine yaklaşık 147 km uzaklıktadır. Ilçe, 1885 yılında belediye haline gelmiş ve 1891 yılında Konya iline bağlanmıştır. Daha sonra Aksaray'ın ilçesi olarak görev yapmış ve 1933 yılında Ankara'ya bağlanmıştır. Ilçenin adı, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale'de verilen şehitler ve gösterilen kahramanlıklar nedeniyle Şereflikoçhisar olarak değiştirilmiştir.
Şereflikoçhisar Ankara arası kaç saat otobüsle?
Şereflikoçhisar ile Ankara arası otobüs ile ortalama 2 saat 52 dakika sürmektedir. Şereflikoçhisar ile Ankara arasında sefer yapan otobüs firmaları Yeni Aksaray Seyahat, Metro Turizm, Has Turizim ve Tuzgölü Seyahat.
Ankara Koçhisar kaç TL?
Şereflikoçhisar Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Tuzgölü Seyahat : 70,00 TL 2 Saat
Yükseller Aksaray Birlik : 70,00 TL 1 Saat 45 Dakika
Yeni Aksaray Seyahat : 80,00 TL 1 Saat 37 Dakika
Has Turizm : 120,00 TL 2 Saat
Ankara Şereflikoçhisar nereye yakın?
Ankara Şereflikoçhisar, Ankara'nın merkezine 145 km uzaklıkta olup, en güneydeki ilçesidir. Konya, Kırşehir ve Aksaray illeri ile komşudur.
Neden Şereflikoçhisar denmiş?
Şereflikoçhisar isminin Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği üstün katkılardan dolayı "Cankırı'nın Koçhisar'ı Ilgaz, Mardin'in Koçhisar'ı Kızıltepe, Sivas'ın Koçhisar'ı Hafik, Konya'nın Tuzbaşı Koçhisar'ı Şereflikoçhisar olsun" sözünden geldiği sanılıyor. ."
Şereflikoçhisar neyi ile ünlü?
Şereflikoçhisar, güneşten damağınızda tat bırakan cevizi, üzümü ve domatesiyle tanınır. Tarihsel olarak fırınlarında çanak çömlek üretimiyle ünlü olan ilçe, İç Anadolu'nun efsane tandır ekmeği kebabıyla da tanınır.
Ankara Şereflikoçhisar nereye bağlı?
Bugünkü Şereflikoçhisar semti, Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya iline bağlı Aksaray ilçesine bağlıydı. Daha sonra Esb-Keşan (Kulu) kazasına bağlı bir köy olmuştur. Kısa bir süre Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı olan Şereflikoçhisar, 1891'de Konya iline, 1933'te Ankara iline bağlanarak ilçe olmuştur.
Ankara’dan Şereflikoçhisar'ına hangi EGO otobüsü gider, otobüs saatleri?
Hat No : 159-5
Hat Adı : (ÖTA) ŞEREFLİKOÇHİSAR-ANKARA
Kalkış Yeri : HACIENBİYA MH.TERMİNAL CD.ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
Varış Yeri : YEŞİLOVA MH.AKSARAY ANKARA YOLU ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
Mesafesi : 307 km
Süresi : 460 dakika
06:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR
07:30 AŞTİ
09:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
10:00 AŞTİ
11:30 ŞEREFLİKOÇHİSAR
12:00 AŞTİ
13:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR
14:15 AŞTİ
15:45 ŞEREFLİKOÇHİSAR
16:15 AŞTİ
18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
18:15 AŞTİ
08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
08:01 AŞTİ
10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
10:01 AŞTİ
12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
12:01 AŞTİ
14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
14:01 AŞTİ
16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
16:01 AŞTİ
18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
18:01 AŞTİ
08:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
08:01 AŞTİ
10:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
10:01 AŞTİ
12:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
12:01 AŞTİ
14:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
14:01 AŞTİ
16:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
16:01 AŞTİ
18:00 ŞEREFLİKOÇHİSAR
18:01 AŞTİ
Geçtiği Güzergahlar
Sıra Durak Durak Adı Adres
1 13986 ŞEREFLİKOÇHİSAR OTOBÜS TERMİNALİ Hacıenbiya Mh.Terminal Cd.Şereflikoçhisar
2 13987 ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ Yeni Mh.E-90 Karayolu Cd.Şereflikoçhisar
3 13988 TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU Yeni Mh. Şereflikoçhisar
4 13989 ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ Hürriyet Mh. Şereflikoçhisar
5 13990 GİRNE SK. Hürriyet Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
6 13991 ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
7 13992 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
8 13993 ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ Şeyh Kuyusu Mh. Şereflikoçhisar
9 13994 ŞEKERKÖY Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
10 13995 DİNLENME TESİSİ Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
11 13996 KARAHAMZALI KÖYÜ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala
12 13997 DİNLENME TESİSİ Mh.Ankara Konya Yolu
13 13046 ÇİMŞİT GİRİŞ Mh.
14 12009 KARAYOLLARI Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
15 12588 SÜT TOPLAMA MERKEZİ Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
16 12012 SELAMETLİ KAVŞAĞI Soğulcak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
17 12013 MAHMATLI KAVŞAĞI Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
18 12024 ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
19 11959 AHİBOZ Ahiboz Mh.Ahiboz Sanayi Sitesi Gölbaşı
20 11975 ADORE MOBİLYA Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
21 12546 ALÇI FABRİKASI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
22 11955 TÜRKSAT Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
23 11976 TEPE MOBİLYA Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
24 11909 YAĞLIPINAR KAVŞAĞI Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
25 13807 ASELSAN ORMANI Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
26 11911 İŞ MAKİNELERİ Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
27 11926 VERGİ KONTROL Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
28 11950 BALA KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
29 11915 OĞULBEY KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
30 11927 ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
31 11913 MUAYENE İSTASYONU Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
32 11985 KANTAR DURAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
33 14225 ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ Karaoğlan Mh. Gölbaşı
34 11992 MAÇ GIDA Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
35 11990 KOLUMAN Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
36 11987 PAŞA KAPISI Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
37 11994 ULAŞAN OTEL Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
38 11986 SERKENT SİTESİ Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
39 11988 VİLAYETLER Bahçelievler Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
40 11246 ANKARA CD. Bahçelievler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
41 11253 FATMA ERCAN CAMİ Seğmenler Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
42 11252 ÜST GEÇİT Şafak Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
43 11275 OSMANLI PARKI Şafak Mh.857.Sk.Gölbaşı
44 11273 ŞELALE PARKI Şafak Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
45 11271 GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ -
46 11172 AVM 1.DURAK Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
47 10741 AVM 2.DURAK Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
48 10739 AVM 3.DURAK Oran Mh.Ankara Konya Yolu Yanyolu Çankaya
49 11205 İNCEK KAVŞAĞI Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya
50 11207 DİKMEN KAVŞAĞI Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya
51 10856 ÇEŞME Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya
52 13202 AKPINAR Akpınar Mh.Mh.Mevlana Blv.Çankaya
53 12826 TURHAN DÖKMECİ İLKOKULU Akpınar Mh.Mh.868.Sk.Çankaya
54 10860 AKPINAR MAHALLESİ Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya
55 10862 GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya
56 10864 KOŞUYOLU PARKI Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya
57 10865 FEN LİSESİ Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya
58 10930 TAURUS AVM Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya
59 10933 BALGAT KÖPRÜSÜ Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya
60 10870 YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya
61 10872 Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya
62 10873 UFUK ÜNİVERSİTESİ Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya
63 10798 ARMADA Beştepeler Mh.Eskişehir Yolu Yenimahalle
64 13078 BAŞYAZICIOĞLU CAMİ Söğütözü Mh.Mh.Söğütözü Cd.Çankaya
65 10793 ADALET VE KALKINMA PARTİ GENEL MERKEZİ Söğütözü Mh.AK Parti Genel Merkezi Çankaya
66 10807 ATATEPE SİTESİ Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle
67 13813 AŞTİ GİRİŞ Beştepeler Mh.Mh.AŞTİ Yenimahalle
68 10789 TOBB ÜNİVERSİTESİ Beştepeler Mh.Söğütözü Cd.Yenimahalle
69 11415 MİLLET KÜTÜPHANESİ Beştepeler Mh.Beştepe Cd.Yenimahalle
70 11418 ÇAMLIK SİTESİ Beştepeler Mh.9.Sk.Yenimahalle
71 11425 DR.SAMİ ULUS HASTANESİ BEŞTEPE EK BİNASI Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle
72 11432 MEHMET AKİF KIZ ÖĞRENCİ YURDU Beştepeler Mh.Alparslan Türkeş Cd.Yenimahalle
73 11442 GAZİ HASTANESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
74 11462 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
75 11469 ETİLER ORDU EVİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
76 11468 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle
77 11485 TOPTANCI HALİ Gazi Mh.Hipodrum Cd.Yenimahalle
78 11484 KUNDURACILAR İŞ MERKEZİ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle
79 11486 VARLIK MAHALLESİ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle
80 11487 AKKÖPRÜ Gazi Mh.Fatih Sultan Mehmet Blv.Yenimahalle
81 11519 EMNİYET SARAYI Gazi Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
82 11467 ETİLER ORDU EVİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
83 11474 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
84 11440 GAZİ HASTANESİ Emniyet Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
85 11431 ZÜBEYDE HANIM YURT MÜDÜRLÜĞÜ Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
86 10967 EMEK Beştepeler Mh.Mevlana Blv.Yenimahalle
87 10968 AŞTİ Beştepeler Mh.AŞTİ Yenimahalle
88 10871 UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya
89 10869 Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya
90 10926 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI Kızılırmak Mh.Mevlana Blv.Çankaya
91 10931 BALGAT KÖPRÜSÜ İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya
92 10928 TAURUS AVM İşçi Blokları Mh.Mevlana Blv.Çankaya
93 10863 FEN LİSESİ Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya
94 10861 ARDİYE Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya
95 10859 GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ Üniversiteler Mh.Mevlana Blv.Çankaya
96 10857 AKPINAR MAHALLESİ Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya
97 10855 TURHAN DÖKMECİ İLKÖĞRETİM OKULU Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya
98 10854 ÇEŞME Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya
99 11206 DİKMEN KAVŞAĞI Beytepe Mh.Mevlana Blv.Çankaya
100 11204 İNCEK KAVŞAĞI Beytepe Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya
101 10740 AVM DURAĞI Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
102 11270 SANAYİ SİTESİ Karşıyaka Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
103 11272 ŞELALE PARKI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
104 11274 OSMANLI PARKI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı
105 11250 ÜST GEÇİT Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı
106 11251 ALT GEÇİT Gaziosmanpaşa Mh.Ankara-Konya Yolu Yanyolu Gölbaşı
107 11249 ŞERAFETTİN TOMBULOĞLU LİSESİ Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Cd.Gölbaşı
108 11989 VİLAYETLER Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
109 12000 SERKENT SİTESİ Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
110 11984 ULAŞAN OTEL Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
111 12001 PAŞA KAPISI Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
112 11991 KOLUMAN Gaziosmanpaşa Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
113 11993 MAÇ GIDA Karaoğlan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
114 14224 ASELSAN GÖLBAŞI YERLEŞKESİ Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
115 11995 KANTAR DURAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
116 11914 MUAYENE İSTASYONU Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
117 11928 ÖZEL BİRLİKLER Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
118 11916 OĞULBEY KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
119 11917 BALA KAVŞAĞI Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
120 11921 VERGİ KONTROL Oğulbey Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
121 11908 İŞ MAKİNELERİ Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
122 13802 ASELSAN ORMANI Yağlıpınar Mh.Mh. Gölbaşı
123 11912 YAĞLIPINAR KAVŞAĞI Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
124 11964 TEPE MOBİLYA Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
125 11960 TÜRKSAT Yağlıpınar Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
126 12548 ALÇI FABRİKASI Yağlıpınar Mh.Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
127 11965 ADORE MOBİLYA Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
128 11958 AHİBOZ Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
129 12019 ALÇI FABRİKASI Ahiboz Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
130 12016 MAHMATLI KAVŞAĞI Karagedik Ercan Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
131 12020 SELAMETLİ KAVŞAĞI Mahmatlıbahçe Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
132 12587 SÜT TOPLAMA MERKEZİ Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
133 12007 KARAYOLLARI Bezirhane Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
134 13998 ÇİMŞİT GİRİŞ Çimşit Mh.Ankara Konya Yolu Gölbaşı
135 13999 DİNLENME TESİSİ Mh.Ankara Konya Yolu
136 14000 KARAHAMZALI KÖYÜ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala
137 14001 DİNLENME TESİSİ Karahamzalı Mh.Ankara Konya Yolu Bala
138 14002 ŞEKERKÖY Şekerköy Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
139 14003 ŞEREFLİKOÇHİSAR SANAYİ SİTESİ Yeşilova Mh.W Şereflikoçhisar
140 14004 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR KAMPÜSÜ Şeyh Kuyusu Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
141 14005 ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ Yeşilova Mh. Şereflikoçhisar
142 14006 GİRNE SK. Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
143 14007 ŞEREFLİKOÇHİSAR CEZAEVİ Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
144 14008 TUZGÖLÜ İLKÖĞRETİM OKULU Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
145 14009 ŞEREFLİKOÇHİSAR SAAT KULESİ Yeşilova Mh.Aksaray Ankara Yolu Şereflikoçhisar
02 Şub 2023 - 18:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.