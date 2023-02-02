Defne Samyeli’nin Deri Elbisesine Diyecek Söz Yok! “Genç Kızları Suya Götürür Susuz Getirir!” Alev Alev…

Sol Yanım, Babam Sınıfta Kaldı ve İstanbullu Gelin gibi birçok projede bulunan güzel isim Defne Samyeli, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Başarılı oyuncu Defne Samyeli’nin ekranlara ancak ve ancak bir dizide başrol olursa girebileceğini ifade etmesi, sevenlerini üzmüştü. Aldatmak dizisinde ise ayakları yere basan bir avukat karakterini canlandıran güzel isim sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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