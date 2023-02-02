EYT’li Vatandaşa Yıllardır Beklediği Müjdeli Haber Geldi! Mart Ayında Hesaplara Maaşlar Yatacaktı…

Meclis’te kabul edilecek olan yasayla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak ve yıllardır beklediği emeklilik durumuna kavuşacak. En düşük 5.500 TL ödeme alacak olan EYT’li vatandaşın gündeminde ise maaşların yatış tarihi ve ne kadar yatacağı var. Kısa bir süre önce vatandaşa %30 değil; %17 ile %18 oranında bir zam yapılacağı olmuştu ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını; diğer tüm emekli vatandaşın elde ettiği kazanımların EYT’li vatandaş içinde geçerli olduğunu bilgilendirmişti. Peki, gelen yeni haber ne yönde oldu?

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