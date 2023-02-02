EYT’li Vatandaşa Yıllardır Beklediği Müjdeli Haber Geldi! Mart Ayında Hesaplara Maaşlar Yatacaktı…
Son zamanların gündeminde kuşkusuz EYT yasası var! EYT’li vatandaşa ise yıllardır beklediği haber sonunda geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar ışığında EYT’li vatandaşa; maaşları Mart ayında yatırılacaktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinde hazırlanan kanun teklifi Meclis’e sunulmuş ve gözler açıklamıştı. Perşembe günü ise TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündem olacaktı.
Meclis’te kabul edilecek olan yasayla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak ve yıllardır beklediği emeklilik durumuna kavuşacak. En düşük 5.500 TL ödeme alacak olan EYT’li vatandaşın gündeminde ise maaşların yatış tarihi ve ne kadar yatacağı var. Kısa bir süre önce vatandaşa %30 değil; %17 ile %18 oranında bir zam yapılacağı olmuştu ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını; diğer tüm emekli vatandaşın elde ettiği kazanımların EYT’li vatandaş içinde geçerli olduğunu bilgilendirmişti. Peki, gelen yeni haber ne yönde oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.