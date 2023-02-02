Ankara Ücretsiz Taziye Hizmeti Nasıl Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Taziye çadırı Nasıl Nereden Verilir? ABB Taziye Hizmetleri Adres ve Telefon Numarası…

Ankara Ücretsiz Taziye Hizmeti Nasıl Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Taziye çadırı Nasıl Nereden Alınır? ABB Taziye Hizmetleri Adres ve Telefon Numarası…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanların sevdiklerini kaybetmenin acısını anlamakta ve onların acılarını paylaşmak istemektedir. Bu nedenle, 2018 yılından beri taziye hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetin temel amacı vatandaşların taziye kabullerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltmak ve rahat ortamlarda taziyelerini kabul etmelerini sağlamaktır.

Ankara Ücretsiz Taziye Hizmeti Nasıl Alınır?

Taziye hizmeti, vatandaşların taziyelerini kabul etmelerine yardımcı olmak ve sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla verilen bir hizmettir. Hizmet kapsamında çadır, masa-sandalye, çay ve şeker, imam, lokum gülsuyu, börek ve su hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

ABB Taziye Hizmetleri Adres ve Telefon Numarası…

Vatandaşlar Taziye hizmetlerinden yararlanmak isteyebilirler. İster telefonla merkezimize başvurabilirler, ister Karşıyaka Mezarlığı, Ortaköy Mezarlığı ve Çimşit Mezarlığı içerisinde bulunan birimlerimize gelip bizzat başvuru yapabilirler.

Taziye Hizmet Merkezi Bağdat Cad. Cemre Parkı İçi Demetevler – YENİMAHALLE / ANKARA

Telefon: (0 312) 332 33 22

Ankara Büyükşehir Belediyesi Taziye çadırı Nasıl Nereden Alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tâziye hizmetleri, Başkentlilerin cenazelerinde destek ve yardım almalarını amaçlar.

Hizmetler Cemre Parkı, Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarında bulunan 4 noktadan verilir ve başvuru yapılan adreslere giderek çadır kurulması sağlanır. Hizmeti vermek için 18 araç ve 98 personel bulunmaktadır ve hizmet talepleri adrese önceden kayıt bırakılarak değerlendirilir.

Taziye çadırı kaç gün kalır?

Taziye çadırı üç gün kalır. Taziye süresi aynı yerde yaşayanlar için üç gündür ve bu süre içinde yapılması müstehaptır. Üç günden sonra taziye yapmak mekruh olarak kabul edilmiştir çünkü ölü sahiplerinin normal hayata daha çabuk dönmesi amaçlanmıştır. Üç gün süreyle evlerinde oturarak taziye yapılacakları kabul edebilirler.

Cenaze hizmetleri ücretsiz mi?

Cenaze hizmetleri Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı tarafından haftanın her günü 24 saat boyunca, resmi ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak ücretsiz sunulmaktadır. Olası bir vefat durumunda ücretsiz olarak aranarak cenaze ve defin işlemleri için yardım alınabilir.

Neden taziye verilir?

Bir yakınını kaybetmiş birini ziyaret etmek ve onu teselli etmek, İslam dahil birçok kültürde taziye amaçlıdır. Yas tutan bireye empati ve destek gösterir ve üzüntülerini hafifletmeye yardımcı olur.