Survivor Yarışmacısı Acun Ilıcalı’yla Birbirine Girdi! Acun İpini Keserse Şaşırmayın… “Yakında Gönderilir!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Survivor’da yarışmacı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi! Acun Ilıcalı’nın ipini keseceği ve yarışmadan gönderileceğine dair binlerce yorum yapıldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu olaydan sonra birçok kişi “Terbiyesizlik bu” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda oyunu kazanan takım Ünlüler takımı olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde bir ismin yarışmadan çekileceği biliniyordu ama gelen bu kavga haberi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.