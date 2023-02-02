- 02 Şub 2023 - 20:55 G: 02 Şub 2023 - 21:40

Survivor Yarışmacısı Acun Ilıcalı’yla Birbirine Girdi! Acun İpini Keserse Şaşırmayın… “Yakında Gönderilir!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Survivor’da yarışmacı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi! Acun Ilıcalı’nın ipini keseceği ve yarışmadan gönderileceğine dair binlerce yorum yapıldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu olaydan sonra birçok kişi “Terbiyesizlik bu” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda oyunu kazanan takım Ünlüler takımı olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde bir ismin yarışmadan çekileceği biliniyordu ama gelen bu kavga haberi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 20:55 Ankara- Yaşam

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