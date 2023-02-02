Survivor Yarışmacısı Acun Ilıcalı’yla Birbirine Girdi! Acun İpini Keserse Şaşırmayın… “Yakında Gönderilir!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda oyunu kazanan takım Ünlüler takımı olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde bir ismin yarışmadan çekileceği biliniyordu ama gelen bu kavga haberi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!