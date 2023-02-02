Kirada Oturanlara Büyük Müjde! 1.500 TL Ödeme Hesaplarınıza Aktarılacak! 15 Gün İçerisinde Şak Diye…
Kirada oturanlara büyük müjdeli haber geldi. 1.500 TL ödeme yapılacağı açıklanınca ağızlar açık kaldı. Tam tamına 15 gün içerisinde hesaplara yatırılan bu miktar, gündemi salladı geçti. Birçok vatandaşın araştırdığı bu konuyu sizler için derledik! Peki, kiracılara verilen bu ödemenin şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurular ışığında kirada oturan ve geçimini zor sağlayan vatandaşlara belli şartları taşımasıyla birlikte ödemeler verilecek. 2023 yılına girilmesi ve birçok alanda verilen desteklere zam yapılmasıyla kira yardımı içinde belli bir zam yapılmıştı. Toplamda 1.500 TL olan bu yardımın PTT’den 15 gün içerisinde çekileceği öğrenildi. 5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında ihtiyaç sahibi kiracıya verilecek olan bu yardım, yüzleri güldürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.