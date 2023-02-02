Kirada Oturanlara Büyük Müjde! 1.500 TL Ödeme Hesaplarınıza Aktarılacak! 15 Gün İçerisinde Şak Diye…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurular ışığında kirada oturan ve geçimini zor sağlayan vatandaşlara belli şartları taşımasıyla birlikte ödemeler verilecek. 2023 yılına girilmesi ve birçok alanda verilen desteklere zam yapılmasıyla kira yardımı içinde belli bir zam yapılmıştı. Toplamda 1.500 TL olan bu yardımın PTT’den 15 gün içerisinde çekileceği öğrenildi. 5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında ihtiyaç sahibi kiracıya verilecek olan bu yardım, yüzleri güldürdü.

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