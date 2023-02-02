- 02 Şub 2023 - 22:46 G: 02 Şub 2023 - 23:00

Camdaki Kız Dizisinde Akıl Almaz Şiddet Sahnesi! Elini Kaldırdığı Gibi… “Hiç Utanmanız Kalmadı!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaşanan akıl almaz şiddet sahnesi ortalığın sallanmasına neden oldu. Elini kaldırdığı gibi hamlede bulanan isme tepkiler arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise bu sahnelerden sonra “Hiç utanmanız kalmadı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisi, her Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinin ilerleyen bölümlerinde nelerin olacağı merak ediliyordu. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız’da yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekti. Akıl almaz bir şiddet sahnesine yer veren Camdaki Kız, seyircileri şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 22:46 Ankara- Yaşam

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