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02 Şub 2023 - 22:46

Camdaki Kız Dizisinde Akıl Almaz Şiddet Sahnesi! Elini Kaldırdığı Gibi… “Hiç Utanmanız Kalmadı!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaşanan akıl almaz şiddet sahnesi ortalığın sallanmasına neden oldu. Elini kaldırdığı gibi hamlede bulanan isme tepkiler arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise bu sahnelerden sonra “Hiç utanmanız kalmadı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…