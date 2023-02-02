Ömer Dizisindeki O Detay Şoktan Şoka Soktu! Ömer, Gamze Kendisini Reddedince… “Yok Artık!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ömer’de ekranlara gelen o detay, ağızların açık kalmasına neden oldu. Ömer, Gamze’nin kendisini reddetmesine dayanamayarak Süreyya’ya adım atmıştı ama yaptıklarından bin pişman olmuştu. İşte milyonların “Yok artık” dediği o detay…
Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ömer dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dikkatleri üzerine çeken Ömer dizisi Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ekranlara gelen bir detay seyircinin gözünden kaçmadı. Ömer’in yapmış olduğunu fark edenler ise sosyal medyayı istila etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.