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02 Şub 2023 - 23:02

Ömer Dizisindeki O Detay Şoktan Şoka Soktu! Ömer, Gamze Kendisini Reddedince… “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ömer’de ekranlara gelen o detay, ağızların açık kalmasına neden oldu. Ömer, Gamze’nin kendisini reddetmesine dayanamayarak Süreyya’ya adım atmıştı ama yaptıklarından bin pişman olmuştu. İşte milyonların “Yok artık” dediği o detay…