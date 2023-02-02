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02 Şub 2023 - 23:27

Eda Ece Dantelli Geceliğiyle Nefes Kesti! "Bu Nasıl Bir Güzellik!" Yorumlar Arka Arkaya...

Son dönemlerde gündemden düşmeyen Yasak Elma dizisinin başrollerinden Eda Ece nefes kesti. Yeşil renk ve dantel detaylı bir gecelik giyerek “Bu nasıl bir güzellik” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncuya sevenleri arka arkaya yorum yaptı. Yaptığı paylaşımlarla sevenlerine bayram coşkusu yaşatan güzel oyuncu bu sefer de fiziğinin güzelliğini gözler önüne serdi. Peki, başarılı oyuncu Eda Ece nasıl bir paylaşımda bulundu?