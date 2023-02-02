- 02 Şub 2023 - 23:27 G: 02 Şub 2023 - 23:34

Eda Ece Dantelli Geceliğiyle Nefes Kesti! "Bu Nasıl Bir Güzellik!" Yorumlar Arka Arkaya...

Son dönemlerde gündemden düşmeyen Yasak Elma dizisinin başrollerinden Eda Ece nefes kesti. Yeşil renk ve dantel detaylı bir gecelik giyerek “Bu nasıl bir güzellik” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncuya sevenleri arka arkaya yorum yaptı. Yaptığı paylaşımlarla sevenlerine bayram coşkusu yaşatan güzel oyuncu bu sefer de fiziğinin güzelliğini gözler önüne serdi. Peki, başarılı oyuncu Eda Ece nasıl bir paylaşımda bulundu?

32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece, paylaştığı her gönderide dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kariyer adımlarını tıkır tıkır atan güzel isim Eda Ece’nin oyunculuk serüvenine güzelliği sayesinde başladığı da biliniyor. Yemyeşil gözler ve altın sarısı saçlarla hayranlarının kalbinde taht kıran Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenlerini şaşırtıyor. Güzelliğini sergilemekten çekinmeyen Eda Ece bu sefer dantelli geceliğiyle gündemde bomba etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Şub 2023 - 23:27 Ankara- Yaşam

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Eda Ece Dantelli Geceliğiyle Nefes Kesti! "Bu Nasıl Bir Güzellik!" Yorumlar Arka Arkaya... mask
Eda Ece Dantelli Geceliğiyle Nefes Kesti! "Bu Nasıl Bir Güzellik!" Yorumlar Arka Arkaya...
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