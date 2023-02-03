- 03 Şub 2023 - 10:23 G: 03 Şub 2023 - 10:36

Altın Fiyatlarında FED Rüzgarı! Yükselişten Sonra Büyük Çakılma Başladı! 3 Şubat Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında FED rüzgarı esmeye başladı. Yükselişten sonra büyük bir çakılma yaşayan altın, herkesin şaşırmasına neden oldu. 3 Şubat itibariyle geçerli olacak olan altın fiyatları ise merak konusu oldu. ONS altın, son 9.5 ayın en zirvesini görerek 1.959 dolar olmuştu. FED faiz kararını, 16 yılın en büyük oranı olan 4,50-4,75 aralığında açıklamış ve “Güvercin” mesajlar güçlenmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Beklentilere paralel biçimde artış yaşayan FED, 25 baz puan artırımı yapmıştı. Altın fiyatlarında ise bu sayede büyük bir değişim yaşanmıştı. 2 Şubat tarihlerinde gram altın 1.181 TL seviyesini aşarken, 3 Şubat itibariyle durum değişti! İşte merak edilenler…

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03 Şub 2023 - 10:23 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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