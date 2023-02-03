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03 Şub 2023 - 10:23

Altın Fiyatlarında FED Rüzgarı! Yükselişten Sonra Büyük Çakılma Başladı! 3 Şubat Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında FED rüzgarı esmeye başladı. Yükselişten sonra büyük bir çakılma yaşayan altın, herkesin şaşırmasına neden oldu. 3 Şubat itibariyle geçerli olacak olan altın fiyatları ise merak konusu oldu. ONS altın, son 9.5 ayın en zirvesini görerek 1.959 dolar olmuştu. FED faiz kararını, 16 yılın en büyük oranı olan 4,50-4,75 aralığında açıklamış ve “Güvercin” mesajlar güçlenmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?