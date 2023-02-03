Survivor Alper, Murat Ceylan’ı Yorumsuz Bıraktı! Herkes Salya Sümük Ağlarken Onun Derdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü yine izlenme rekorları kırmıştı. Yarışmada bu yıl akıl ve zeka ön planda olacaktı. Performansının yanı sıra adaya seçilen yarışmacılarda zekanın kuvvetli olması da aranan nitelikler arasında yerini almıştı. Yarışmanda bulunan isimlerden biri olan Alper’in sözleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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