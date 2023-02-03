Survivor Alper, Murat Ceylan’ı Yorumsuz Bıraktı! Herkes Salya Sümük Ağlarken Onun Derdi…
Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Survivor’da bu sezon bulunan Alper’in sözleri, Murat Ceylan’ın yorumsuz kalmasına neden oldu. Herkes salya sümük ağlarken; Alper’in derdi ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü yine izlenme rekorları kırmıştı. Yarışmada bu yıl akıl ve zeka ön planda olacaktı. Performansının yanı sıra adaya seçilen yarışmacılarda zekanın kuvvetli olması da aranan nitelikler arasında yerini almıştı. Yarışmanda bulunan isimlerden biri olan Alper’in sözleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.