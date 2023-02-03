- 03 Şub 2023 - 10:48 G: 03 Şub 2023 - 10:50

Survivor Alper, Murat Ceylan’ı Yorumsuz Bıraktı! Herkes Salya Sümük Ağlarken Onun Derdi…

Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Survivor’da bu sezon bulunan Alper’in sözleri, Murat Ceylan’ın yorumsuz kalmasına neden oldu. Herkes salya sümük ağlarken; Alper’in derdi ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü yine izlenme rekorları kırmıştı. Yarışmada bu yıl akıl ve zeka ön planda olacaktı. Performansının yanı sıra adaya seçilen yarışmacılarda zekanın kuvvetli olması da aranan nitelikler arasında yerini almıştı. Yarışmanda bulunan isimlerden biri olan Alper’in sözleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2023 - 10:48 Ankara- Yaşam

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