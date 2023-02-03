Hande Erçel’in Ev Hali Yine Nefes Kesti! Fermuarını İndirdi, Derin Dekoltesiyle Alev Alev…

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci ve Aşk Laftan Anlamaz gibi muhteşem yapımlara boy gösteren güzel isim Hande Erçel’in yakın zamanda ise “İki Yabancı” isimli dizide bulunacağı biliniyordu. Eski partneri Burak Deniz’le yeniden bir araya gelecek olan Hande Erçel’in yeni dizisi büyük bir heyecan yaratmıştı. Hem aşk hayatı hem de iş hayatı oldukça hareketli geçen Hande Erçel’in sosyal medyada yayılan ev halleri nefes kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!