- 03 Şub 2023 - 11:08

Hande Erçel’in Ev Hali Yine Nefes Kesti! Fermuarını İndirdi, Derin Dekoltesiyle Alev Alev…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Hande Erçel’in ev hali yine nefes kesti. Fermuarını indirerek göğüs dekoltesini gösteren ismin bu halleri sevenlerini alev alev yaktı. Güzelliğiyle ve fiziğiyle başları döndüren Hande Erçel’in bu karelerine beğeniler arka arkaya geldi. İşte Hande Erçel’in çok konuşulan o kareleri…

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci ve Aşk Laftan Anlamaz gibi muhteşem yapımlara boy gösteren güzel isim Hande Erçel’in yakın zamanda ise “İki Yabancı” isimli dizide bulunacağı biliniyordu. Eski partneri Burak Deniz’le yeniden bir araya gelecek olan Hande Erçel’in yeni dizisi büyük bir heyecan yaratmıştı. Hem aşk hayatı hem de iş hayatı oldukça hareketli geçen Hande Erçel’in sosyal medyada yayılan ev halleri nefes kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2023 - 11:08 Ankara- Yaşam

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