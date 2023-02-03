Hadise’nin Derin Dekoltesi ve Yırtmacı Yürek Hoplattı! Tüm Hatlarını Belli Eden Elbisesiyle…

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, kıskançlık ve kısıtlama gibi ilişki problemlerinden boşanma kararı almıştı. Sadece 5 ay kadar evli olan ve olaylı bir biçimde boşanan Hadise’nin hayatına kimseye yer vermediği görülüyordu. Aşka kısa bir çizgi çeken ve sadece işine odaklanan Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise nefeslerin kesilmesine neden oluyordu. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

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