Hadise’nin Derin Dekoltesi ve Yırtmacı Yürek Hoplattı! Tüm Hatlarını Belli Eden Elbisesiyle…
Şarkılarıyla ve yapmış olduklarıyla sık sık gündeme gelen Hadise’nin dekolteli paylaşımları ise hayranlarını mest ediyor. Cesur karelerine bir yenisini ekleyen Hadise bu kez derin sırt dekolteli ve yırtmaçlı kareleriyle resmen yürek hoplattı. Tüm hatlarını belli eden bir elbise giyen Hadise’nin bu karelerine bakanlar resmen mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, kıskançlık ve kısıtlama gibi ilişki problemlerinden boşanma kararı almıştı. Sadece 5 ay kadar evli olan ve olaylı bir biçimde boşanan Hadise’nin hayatına kimseye yer vermediği görülüyordu. Aşka kısa bir çizgi çeken ve sadece işine odaklanan Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise nefeslerin kesilmesine neden oluyordu. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.