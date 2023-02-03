Şubat Ayında Aşkta Deprem Yaşayacak Burçlar Belli Oldu! Aklı ve Kalbi Arasında Kalacak! İşte Yol Ayrımına Girecek O Burçlar…
“En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” mottosu ile hareket edemeyen, sürekli olarak aklı ile kalbi arasında kalan ve hangisini dinleyeceğine bir türlü karar veremeyen burçlar hangileridir? Şubat Ayında Aşkta Deprem Yaşayacak Burçlar Belli Oldu! Aklı ve Kalbi Arasında Kalacak! İşte Yol Ayrımına Girecek Burçlar Burçlar…İşte Detaylar...
Kimi insanlar hayatlarını tamamen duyguları üzerine kurmuşken kimileri ise de akılları ne söylerse onu yapmaktan yana oluyor. Bazıları ise ne kalbine söz geçirebiliyor ne de aklına. Bu arada kalmışlık hissi kişiyi günden güne yiyip bitiren büyük bir problem haline dönüşürken burçların bu konu hakkında tutumları da değişiklik gösterebiliyor.
“En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” mottosu ile hareket edemeyen, sürekli olarak aklı ile kalbi arasında kalan ve hangisini dinleyeceğine bir türlü karar veremeyen burçlar, kendi hayatları adına aslında oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki, Şubat Ayında Aşkta Deprem Yaşayacak Burçlar Belli Oldu! Aklı ve Kalbi Arasında Kalacak! İşte Yol Ayrımına Girecek Burçlar Burçlar…
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03 Şub 2023 - 12:00 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.