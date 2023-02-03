- 03 Şub 2023 - 12:26 G: 03 Şub 2023 - 12:36

Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Veda! Yakında Sıra Sultan’a Gelecek… “Bir Daha Gelme!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan göbek attıran bir veda geldi. Yakında dizideki belalı Sultan’a sıranın geleceği düşünülmeye başlandı. Seyircilerden “Bir daha sakın gelme” yorumlarını alan oyuncu, sevenlerini ise üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi yeni bölümü de büyük merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinden bomba bir ayrılığın ekranlara geleceği duyuruldu. Herkesi şok eden bu olay yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2023 - 12:26 Ankara- Yaşam

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