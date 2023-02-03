Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Veda! Yakında Sıra Sultan’a Gelecek… “Bir Daha Gelme!”

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi yeni bölümü de büyük merakla beklenen Yalı Çapkını dizisinden bomba bir ayrılığın ekranlara geleceği duyuruldu. Herkesi şok eden bu olay yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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