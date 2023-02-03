- 03 Şub 2023 - 12:45 G: 03 Şub 2023 - 12:46

İş Bankası’ndan 18.100 TL Promosyon Müjdesi! Milyonlar Soluğu Bankada Aldı!

Emekli vatandaşlar için düzenlenecek olan yeni dönem promosyon kampanyaları için EYT yasasının yürürlüğe girmesinin beklendiği savunulmaya devam edilirken bazı kamu kurumlarından şubat ayı promosyon sözleşmesi yenileme haberleri gelmeye başladı. 18.100 TL Promosyon Verileceği Duyuruldu! İş Bankası Duyurdu; Milyonlar Soluğu Bankada Aldı! İşte Detaylar...

2023 yılına girilmesi ile birlikte promosyon sözleşmelerinde de değişikliğe gidilmeye başlandı. Yükselen enflasyon sebebi ile maddi olarak zor günler geçiren çalışanlar ve emekliler, bankalar tarafından düzenlenen güncel promosyon kampanyalarını yakın takip altına aldı. Yüksek tutarlı promosyon ödemeleri vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ederken bazı bankalar ve kurumlar arasında promosyon görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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03 Şub 2023 - 12:45 - Gündem

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