İş Bankası’ndan 18.100 TL Promosyon Müjdesi! Milyonlar Soluğu Bankada Aldı!

2023 yılına girilmesi ile birlikte promosyon sözleşmelerinde de değişikliğe gidilmeye başlandı. Yükselen enflasyon sebebi ile maddi olarak zor günler geçiren çalışanlar ve emekliler, bankalar tarafından düzenlenen güncel promosyon kampanyalarını yakın takip altına aldı. Yüksek tutarlı promosyon ödemeleri vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ederken bazı bankalar ve kurumlar arasında promosyon görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

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