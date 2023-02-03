İş Bankası’ndan 18.100 TL Promosyon Müjdesi! Milyonlar Soluğu Bankada Aldı!
Emekli vatandaşlar için düzenlenecek olan yeni dönem promosyon kampanyaları için EYT yasasının yürürlüğe girmesinin beklendiği savunulmaya devam edilirken bazı kamu kurumlarından şubat ayı promosyon sözleşmesi yenileme haberleri gelmeye başladı. 18.100 TL Promosyon Verileceği Duyuruldu! İş Bankası Duyurdu; Milyonlar Soluğu Bankada Aldı! İşte Detaylar...
2023 yılına girilmesi ile birlikte promosyon sözleşmelerinde de değişikliğe gidilmeye başlandı. Yükselen enflasyon sebebi ile maddi olarak zor günler geçiren çalışanlar ve emekliler, bankalar tarafından düzenlenen güncel promosyon kampanyalarını yakın takip altına aldı. Yüksek tutarlı promosyon ödemeleri vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ederken bazı bankalar ve kurumlar arasında promosyon görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
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03 Şub 2023 - 12:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.