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03 Şub 2023 - 12:54

Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’a Türkan resmen giriş yaptı! Nalan’ın Türkan’la olan karşılaşmasından sonra kafasını duvarlara vuracağı ortaya çıktı. Hayri’nin bir de iki kız çocuğu babası olduğu görülünce ağızlar açık kaldı. Kız babası olmasına rağmen hayatına giren kadınların hayatını cehenneme çeviren Hayri, en sonunda çıldırttı. İşte merak edilenler…