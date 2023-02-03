Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’a Türkan resmen giriş yaptı! Nalan’ın Türkan’la olan karşılaşmasından sonra kafasını duvarlara vuracağı ortaya çıktı. Hayri’nin bir de iki kız çocuğu babası olduğu görülünce ağızlar açık kaldı. Kız babası olmasına rağmen hayatına giren kadınların hayatını cehenneme çeviren Hayri, en sonunda çıldırttı. İşte merak edilenler…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisi, Perşembe gecesine damgasını vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde bulunan Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakut yine dizide fırtınalar estirdi. Sedat’ı basan Nalan’ın boşanmaya karar vermesi ise gözlerden kaçmadı. Peki, Camdaki Kız’ın Hayri’si cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.