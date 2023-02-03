Kısmetse Olur Sunucusuna Büyük Darbe! Değişeceği İddia Ediliyordu; Öyle Bir Sıkıntı Çekiyor Ki…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bomba bir hareketlik yaşandı. Sunucu Öykü Serter’e inen darbe, ağızların açık kalmasına neden oldu. Sezon sonunda yerine başka bir ismin geleceği açıklanan Öykü Serter, yaklaşık olarak 2 aydır çektiği büyük sıkıntı ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
Aşkı ve sevgiyi bulmak için yarışmaya katılan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı, yaşadıklarıyla şok ediyor. Eski sezonu aratmayan Kısmetse Olur yarışması, bu kez ekranlara “Aşkın Gücü” olarak geliyor. Her bir bölümü keyifle izlenen yarışmada aşklar, kaoslar ve kavgalarsa bitmek nedir bilmiyor. Yarışmanın sunucusu olan Öykü Serter ise gerek yorumlarıyla gerekse açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sunucu hakkında ortaya atılan iddia ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.