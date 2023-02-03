- 03 Şub 2023 - 17:45

Kısmetse Olur Sunucusuna Büyük Darbe! Değişeceği İddia Ediliyordu; Öyle Bir Sıkıntı Çekiyor Ki…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bomba bir hareketlik yaşandı. Sunucu Öykü Serter’e inen darbe, ağızların açık kalmasına neden oldu. Sezon sonunda yerine başka bir ismin geleceği açıklanan Öykü Serter, yaklaşık olarak 2 aydır çektiği büyük sıkıntı ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Aşkı ve sevgiyi bulmak için yarışmaya katılan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı, yaşadıklarıyla şok ediyor. Eski sezonu aratmayan Kısmetse Olur yarışması, bu kez ekranlara “Aşkın Gücü” olarak geliyor. Her bir bölümü keyifle izlenen yarışmada aşklar, kaoslar ve kavgalarsa bitmek nedir bilmiyor. Yarışmanın sunucusu olan Öykü Serter ise gerek yorumlarıyla gerekse açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sunucu hakkında ortaya atılan iddia ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Şub 2023 - 17:45 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı Evlenmeden Önce Bunu da Yaptı! “Abla Sen Neden Dur Bilmen!” Meedo Şok… mask
Şeyma Subaşı Evlenmeden Önce Bunu da Yaptı! “Abla Sen Neden Dur Bilmen!” Meedo Şok…
Feride Hilal Akın’ın O Karelerine Yürek Hoplattı! “Tam Bir Prenses!” Kıpkırmızı Saçlarıyla… mask
Feride Hilal Akın’ın O Karelerine Yürek Hoplattı! “Tam Bir Prenses!” Kıpkırmızı Saçlarıyla…
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Veda! Yakında Sıra Sultan’a Gelecek… “Bir Daha Gelme!” mask
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Veda! Yakında Sıra Sultan’a Gelecek… “Bir Daha Gelme!”
Hadise’nin Derin Dekoltesi ve Yırtmacı Yürek Hoplattı! Tüm Hatlarını Belli Eden Elbisesiyle… mask
Hadise’nin Derin Dekoltesi ve Yırtmacı Yürek Hoplattı! Tüm Hatlarını Belli Eden Elbisesiyle…
Hande Erçel’in Ev Hali Yine Nefes Kesti! Fermuarını İndirdi, Derin Dekoltesiyle Alev Alev… mask
Hande Erçel’in Ev Hali Yine Nefes Kesti! Fermuarını İndirdi, Derin Dekoltesiyle Alev Alev…
Survivor Alper, Murat Ceylan’ı Yorumsuz Bıraktı! Herkes Salya Sümük Ağlarken Onun Derdi… mask
Survivor Alper, Murat Ceylan’ı Yorumsuz Bıraktı! Herkes Salya Sümük Ağlarken Onun Derdi…
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Çağatay Ulusoy Bir Of Dese Karşı Dağlar Yıkılır! Arabadaki O Hallerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı! Alişan’ın Büyük Aşkıydı… Yeşim Büber’in Son Halini Gören Tanıyamıyor! mask
Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı! Alişan’ın Büyük Aşkıydı… Yeşim Büber’in Son Halini Gören Tanıyamıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! mask
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor! mask
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL