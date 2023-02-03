Kısmetse Olur Sunucusuna Büyük Darbe! Değişeceği İddia Ediliyordu; Öyle Bir Sıkıntı Çekiyor Ki…

Aşkı ve sevgiyi bulmak için yarışmaya katılan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı, yaşadıklarıyla şok ediyor. Eski sezonu aratmayan Kısmetse Olur yarışması, bu kez ekranlara “Aşkın Gücü” olarak geliyor. Her bir bölümü keyifle izlenen yarışmada aşklar, kaoslar ve kavgalarsa bitmek nedir bilmiyor. Yarışmanın sunucusu olan Öykü Serter ise gerek yorumlarıyla gerekse açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sunucu hakkında ortaya atılan iddia ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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