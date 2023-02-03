Feride Hilal Akın’ın O Karelerine Yürek Hoplattı! “Tam Bir Prenses!” Kıpkırmızı Saçlarıyla…

Sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu müziklerle üne kavuşan Feride Hilal Akın, ilk sahneye çıktığında ise 17 yaşındaydı. Yavaş yavaş ünlenen Feride Hilal Akın, Enbe Orkestrası ile çıkarmış olduğu “Bilir mi?” şarkısıyla kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Sadece şarkıcı olarak anılmak istemeyen Feride Hilal Akın, ekran macerasına da girişmişti. Bir döneme damgasını vuran “Yeni Gelin” isimli dizide “Şirin” karakterine hayat veren Feride Hilal Akın, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak herkesi şaşırttı. İşte merak edilenler…

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