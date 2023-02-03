Feride Hilal Akın’ın O Karelerine Yürek Hoplattı! “Tam Bir Prenses!” Kıpkırmızı Saçlarıyla…
Şarkılarıyla ve sanatçı duruşuyla milyonların kalbinde taht kuran güzel isim Feride Hilal Akın, o kareleriyle resmen yürek hoplattı. Kıpkırmızı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Feride Hilal Akın’ın o görsellerini görenler ise “Tam bir prenses” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu müziklerle üne kavuşan Feride Hilal Akın, ilk sahneye çıktığında ise 17 yaşındaydı. Yavaş yavaş ünlenen Feride Hilal Akın, Enbe Orkestrası ile çıkarmış olduğu “Bilir mi?” şarkısıyla kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başlamıştı. Sadece şarkıcı olarak anılmak istemeyen Feride Hilal Akın, ekran macerasına da girişmişti. Bir döneme damgasını vuran “Yeni Gelin” isimli dizide “Şirin” karakterine hayat veren Feride Hilal Akın, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak herkesi şaşırttı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.