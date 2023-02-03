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03 Şub 2023 - 22:34

Ankara Çepa AVM'de Gürgençler Apple Mağazası Açıyor! İphone 11, 13, 14 Telefon Fiyatları Yarıya Düştü! 14.999 TL, 24.999 TL, 29.999 TL Yetişen Alacak!

Ankara’nın en ünlü AVM’lerinden birinde, Apple Premium Partner mağazasını açacak olan Gürgençler, Türkiye’nin en sevilen ünlü isimleriyle açılış yapacak. Açılışına özel Apple ürünler muhteşem bir fırsatla müşterilere sunulacak. Sınırlı sayıda olan bu ürünlerin fiyatlarını ise Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucularımıza derledik! İşte merak edilen tüm detaylar...