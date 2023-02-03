- 03 Şub 2023 - 22:34

Ankara Çepa AVM'de Gürgençler Apple Mağazası Açıyor! İphone 11, 13, 14 Telefon Fiyatları Yarıya Düştü! 14.999 TL, 24.999 TL, 29.999 TL Yetişen Alacak!

Ankara’nın en ünlü AVM’lerinden birinde, Apple Premium Partner mağazasını açacak olan Gürgençler, Türkiye’nin en sevilen ünlü isimleriyle açılış yapacak. Açılışına özel Apple ürünler muhteşem bir fırsatla müşterilere sunulacak. Sınırlı sayıda olan bu ürünlerin fiyatlarını ise Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucularımıza derledik! İşte merak edilen tüm detaylar...

Ankaralıların günlerdir beklediği açılış 4 Şubat Cumartesi günü, saat 12.30’da CEPA AVM’de yapılacak. Yepyeni bir konseptle milyonlarca Ankaralıya kapısını açacak olan Gürgençler; açılışta ise sınırlı sayıda Apple ürününü, indirimli fiyatlarla satışa çıkaracak. Açılışta Merve Özkaynak, Selen Özyurt, Ömer Başdoğan, Atakan Özyurt, Furkan Karaca ve Samet Jankovic gibi birbirinden ünlü isimlerde bulunacak. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods gibi ürünleri indirimli bir biçimde satışa çıkaracak olan Gürgençler, fiyatlarıyla herkesi şaşırttı. İşte merak edilenler…

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03 Şub 2023 - 22:34 Ankara- Yaşam

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