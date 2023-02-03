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03 Şub 2023 - 17:50

Gürgençler Ünlü İsimlerle Mağaza Açılışı Yapacak! Açılışa Özel Apple Ürünlerde Muhteşem İndirim Var!

Ankara’nın en ünlü AVM’lerinden birinde, Apple Premium Partner mağazasını açacak olan Gürgençler, Türkiye’nin en sevilen ünlü isimleriyle açılış yapacak. Açılışına özel Apple ürünler muhteşem bir fırsatla müşterilere sunulacak. Sınırlı sayıda olan bu ürünlerin fiyatlarını ise Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucularımıza derledik! İşte merak edilen tüm detaylar...