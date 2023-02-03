Akbank’tan 10.000 Lira Faizsiz Kredi! Uygulamayı İndiren Hesabında Parasını Görüyor… Tek Bir Şart Var!
Akbank, milyonarca kişiyi ilgilendiren bir kredi kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine ve paraya sıkışanlara duyurulan bu haberin detaylarını sizler için derledik. 10.000 TL’ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyuran Akbank, mobil uygulama şartını ise başa koydu. Mobil uygulamayla birlikte verilecek olan kredinin tek bir şartı var! İşte merak edilen tüm detaylar…
İhtiyaç sahiplerinin dikkatini üzerine çekmek ve müşterilerine yeni kitleler eklemek isteyen Akbank, yeni bir kampanya düzenledi. Yeni yıla girilmesiyle yeni avantajlar yapmaya başlayan Akbank; rakip bankaların önüne geçmek adına kredi kampanyasını duyurdu. 10.000 TL nakit desteği adı altında kredi kampanyasının şartlarını duyurdu. Peki, Akbank’ın kredi kampanyasının detayları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.