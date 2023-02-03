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03 Şub 2023 - 18:12

Akbank’tan 10.000 Lira Faizsiz Kredi! Uygulamayı İndiren Hesabında Parasını Görüyor… Tek Bir Şart Var!

Akbank, milyonarca kişiyi ilgilendiren bir kredi kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerine ve paraya sıkışanlara duyurulan bu haberin detaylarını sizler için derledik. 10.000 TL’ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyuran Akbank, mobil uygulama şartını ise başa koydu. Mobil uygulamayla birlikte verilecek olan kredinin tek bir şartı var! İşte merak edilen tüm detaylar…