Votka Fiyatlarına Rekor Zam! En Ucuzu 7 Bin Lira Oldu! 2023 Zamlı Votka Fiyatları Açıklandı…
Yapılan 2023 zamlarının ardından rekor seviyelere ulaşan votka fiyatları, alkol kullanan tüketicileri şaşkına çevirdi. Markadan markaya göre değişen fiyatlar, son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı. Votka Fiyatlarına Rekor Zam! En Ucuzu 7 Bin Lira Oldu! 2023 Zamlı Votka Fiyatları Açıklandı…İşte Detaylar...
Ocak ayının başında açıklanan enflasyon verileri ve maaş zamlarının ardından mali alanların tümünde de güncellemeye gidildiği duyuruldu. Buna göre yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından tütün ve alkol ürünlerinden alınan maktu ödemeler de yükseldi. Yükselişin ardından tütün ve alkol ürünlerine yüksek oranlarda zamlar yapılırken tüketiciler güncel fiyatları araştırmaya başladılar. Bu noktada dev zam ile satışa sunulan alkol ürünlerinden birinin de votka olduğu anlaşıldı.
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03 Şub 2023 - 18:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.