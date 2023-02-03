Votka Fiyatlarına Rekor Zam! En Ucuzu 7 Bin Lira Oldu! 2023 Zamlı Votka Fiyatları Açıklandı…

Ocak ayının başında açıklanan enflasyon verileri ve maaş zamlarının ardından mali alanların tümünde de güncellemeye gidildiği duyuruldu. Buna göre yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından tütün ve alkol ürünlerinden alınan maktu ödemeler de yükseldi. Yükselişin ardından tütün ve alkol ürünlerine yüksek oranlarda zamlar yapılırken tüketiciler güncel fiyatları araştırmaya başladılar. Bu noktada dev zam ile satışa sunulan alkol ürünlerinden birinin de votka olduğu anlaşıldı.

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