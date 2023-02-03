Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Şub 2023 - 18:21

Hilal Altınbilek’in Siyah Beyaz Kareleri Mest Etti! “Yok Böyle Bir Güzellik!” Fiziğiyle Ortalığı Salladı…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in siyah beyaz kareleri hayranlarını mest etti. Göğüs dekolteli bir kıyafet giyerek başları döndüren Hilal Altınbilek’in bu hallerine takipçileri ise “Yok böyle bir güzellik” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle ortalığı öyle bir salladı ki, başlar resmen döndü. İşte merak edilen tüm detaylar…