Hilal Altınbilek’in Siyah Beyaz Kareleri Mest Etti! “Yok Böyle Bir Güzellik!” Fiziğiyle Ortalığı Salladı…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in siyah beyaz kareleri hayranlarını mest etti. Göğüs dekolteli bir kıyafet giyerek başları döndüren Hilal Altınbilek’in bu hallerine takipçileri ise “Yok böyle bir güzellik” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle ortalığı öyle bir salladı ki, başlar resmen döndü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Derin Sular, Karagül, Çocuklar Sana Emanet ve Bir Zamanlar Çukurova gibi muhteşem yapımlarda boy gösteren Hilal Altınbilek, kariyer basamaklarını adım adım çıkmıştı. Karagül dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle sıçrama yaşamıştı. Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise gündem yarattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.