- 03 Şub 2023 - 18:38

Yağmur Ünal ve Sevgilisi İzi Hekimoğlu Arasındaki Yaş Farkı Resmen Uçurum! “Aranızda Çağ Farkı Var!” Ne 10 Yaş Var Ne 16! Tam Tamına…

Türkan Şoray’ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelmiş olan Yağmur Ünal, son dönemlerde yapımcılıktaki başarıları ile adından söz ettirirken genç kadının aşk hayatı resmen gündem oldu. Annesi ve babasının sahip olduğu üne rağmen özel hayatını bu zamana kadar kameralardan uzak yaşamayı başaran Ünal, bir yılı aşkın süredir sosyetik iş insanı İzi Hekimoğlu ile birliktelik yaşıyor. İşte Detaylar...

Ayrılıklar, ihanetler, yeni aşklar ve daha pek çok haber ile son günlerde oldukça yoğun günler geçiren magazin gündemi, bu sefer de Türkan Şoray’ın dünya güzeli kızı Yağmur Ünal’ın özel hayatını masaya yatırdı. Bir süredir iş insanı İzi Hekimoğlu ile aşk yaşadığı bilinen Ünal’ın, annesi Türkan Şoray’ın baskıları sebebi ile evlilik hazırlıklarına başladığı ileri sürüldü. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken ikilinin yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

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03 Şub 2023 - 18:38 - Magazin

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