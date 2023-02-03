Yağmur Ünal ve Sevgilisi İzi Hekimoğlu Arasındaki Yaş Farkı Resmen Uçurum! “Aranızda Çağ Farkı Var!” Ne 10 Yaş Var Ne 16! Tam Tamına…

Ayrılıklar, ihanetler, yeni aşklar ve daha pek çok haber ile son günlerde oldukça yoğun günler geçiren magazin gündemi, bu sefer de Türkan Şoray’ın dünya güzeli kızı Yağmur Ünal’ın özel hayatını masaya yatırdı. Bir süredir iş insanı İzi Hekimoğlu ile aşk yaşadığı bilinen Ünal’ın, annesi Türkan Şoray’ın baskıları sebebi ile evlilik hazırlıklarına başladığı ileri sürüldü. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken ikilinin yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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