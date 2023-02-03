Yağmur Ünal ve Sevgilisi İzi Hekimoğlu Arasındaki Yaş Farkı Resmen Uçurum! “Aranızda Çağ Farkı Var!” Ne 10 Yaş Var Ne 16! Tam Tamına…
Türkan Şoray’ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelmiş olan Yağmur Ünal, son dönemlerde yapımcılıktaki başarıları ile adından söz ettirirken genç kadının aşk hayatı resmen gündem oldu. Annesi ve babasının sahip olduğu üne rağmen özel hayatını bu zamana kadar kameralardan uzak yaşamayı başaran Ünal, bir yılı aşkın süredir sosyetik iş insanı İzi Hekimoğlu ile birliktelik yaşıyor. İşte Detaylar...
Ayrılıklar, ihanetler, yeni aşklar ve daha pek çok haber ile son günlerde oldukça yoğun günler geçiren magazin gündemi, bu sefer de Türkan Şoray’ın dünya güzeli kızı Yağmur Ünal’ın özel hayatını masaya yatırdı. Bir süredir iş insanı İzi Hekimoğlu ile aşk yaşadığı bilinen Ünal’ın, annesi Türkan Şoray’ın baskıları sebebi ile evlilik hazırlıklarına başladığı ileri sürüldü. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken ikilinin yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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03 Şub 2023 - 18:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.