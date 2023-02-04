- 04 Şub 2023 - 09:02 G: 04 Şub 2023 - 11:27

Akaryakıt Fiyatlarına Hem Zam Hem İndirim! 4 Şubat LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Komple Değişti!

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçeli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 2 kuruşluk indirim yapıldığını duyuran yetkililer, araç sahiplerinin akaryakıt istasyonlarına akın etmelerini sağladı. Akaryakıt Fiyatlarına Hem Zam Hem İndirim! 3 Şubat LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Komple Değişti! işte Detaylar...

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik düzenlediği saldırıların sonuç vermemesi üzerine ülkenin doğusunda çatışmaları şiddetlendiren Rusya, bren petrolün son haftalarda tekrar yükselmesine sebep oldu. Savaşın başladığı günden bu yana dalgalı fiyatlandırmalara sahip olan ve bu sebep ile de ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan benzin ve motorine de yüksek oranlarda zamların gelmesine yol açan brent petrol, son bir haftalık süreç içerisinde hem indirimlerin hem de zamların arka arkaya duyurulmasına aracılık etti.

Geçtiğimiz günlerde 90 dolar seviyesine kadar dayanan brent petrol benzin ve motorin zamlarının duyurulmasına sebep olurken sonrasında 86 dolara kadar gerilmesi neticesinde 60 kuruşluk çifte indirim haberinin verilmesini sağladı. Son günlerde yatay seyrini korumaya devam eden brent petrolün ardından indirim beklentileri güçlenirken dün dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir açıklama yapıldı. 

 

 

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04 Şub 2023 - 09:02 - Yaşam

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