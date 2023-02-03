Hükümet Düğmeye Bastı! O Kişiler 550 TL, 1200 TL ve 2392 TL Ödeme Yapılacak…
20’yi aşkın sosyal yardım modeline sahip olan bakanlık, iş arayanlara, engellilere ve diğer ihtiyaç sahiplerine yaptığı nakit yardımları sayesinde arama motorlarında sıklık ile araştırılmaya başlandı. Hükümet Düğmeye Bastı! O Kişiler 550 TL, 1200 TL ve 2392 TL Ödeme Yapılacak…İşte Detaylar...
Sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyet, ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine birçok farklı kategori altında hem nakdi hem de fiziki yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon ve maaş zamları doğrultusunda yardım tutarlarını ve içeriklerini güncelleyen kamu kurumları, ihtiyaç sahipleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Zorlu ekonomik koşulların yaşandığı son dönemlerde geçim dertleri giderek artan ihtiyaç sahipleri, yeni yıla girilmesi ile birlikte sosyal yardım hizmetlerini yakın takip altına aldı. Bu kapsamda birçok vakıf ve kurumdan yeni dönem sosyal yardım modellerine ilişkin açıklamalar gelirken özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yardımlar, ihtiyaç sahiplerinden büyük ilgi gördü.
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03 Şub 2023 - 18:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.