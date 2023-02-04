Songül Karlı’nın Dar, Deri Pantolonu Nefes Kesti! Derin Göğüs Dekoltesini Görenlerin Kalbi Eridi…
Seneler öncesinin Songül Karlı’sı ile şimdinin Songül Karlı’sı arasında kalan Instagram kullanıcıları, ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımlardan estetik operasyonların yaptırılmaya başlandığını fark etti. Songül Karlı’nın Dar, Deri Pantolonu Nefes Kesti! Derin Göğüs Dekoltesini Görenlerin Kalbi Eridi…İşte Detaylar...
Bir zamanlar sunuculuğunu üstlendiği evlilik programı ile ekranlarda fırtına gibi esen ünlü şarkıcı Songül Karlı, RTÜK’ün evlilik programlarını yasaklamasının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. O dönem içerisinde sahne şovlarına ağırlık veren, TV kanallarında da pek görünmeyen Karlı, sevenlerini kendisine resmen hasret bırakmıştı. Uzun bir sessizliğin ardından özel hayatında yaşadığını ileri sürdüğü korkunç olay ile gündeme gelen Karlı, yaşadıklarını tek tek açıkladı.
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04 Şub 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.