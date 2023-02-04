Songül Karlı’nın Dar, Deri Pantolonu Nefes Kesti! Derin Göğüs Dekoltesini Görenlerin Kalbi Eridi…

Bir zamanlar sunuculuğunu üstlendiği evlilik programı ile ekranlarda fırtına gibi esen ünlü şarkıcı Songül Karlı, RTÜK’ün evlilik programlarını yasaklamasının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. O dönem içerisinde sahne şovlarına ağırlık veren, TV kanallarında da pek görünmeyen Karlı, sevenlerini kendisine resmen hasret bırakmıştı. Uzun bir sessizliğin ardından özel hayatında yaşadığını ileri sürdüğü korkunç olay ile gündeme gelen Karlı, yaşadıklarını tek tek açıkladı.

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