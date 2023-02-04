Mehmet Ali Erbil’in Kızına Bir Bakan Bir Daha Baktı! Hem Fiziğini Kanıtladı Hem Dekolte Verdi…
Anne ve babasının izinden giderek kamera önünde iş yapmayı tercih eden ve sunucu olarak başlamış olduğu kariyerine oyuncu olarak devam eden Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Ali Erbil’in Kızına Bir Bakan Bir Daha Baktı! Hem Fiziğini Kanıtladı Hem Dekolte Verdi…İşte Detaylar...
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu Nergis Kumabasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.
Senelerdir ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in çapkınlıklarına ilişkin sorular ile sıkıştırılan Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda Erbil ile ilgili ortaya çıkan yeni bir çapkınlık haberine “Arkadaşlar ne yapayım o benim babam” yorumunda bulunmuş ve babasının yaptıklarını onaylamadığını vurgulamıştı.
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04 Şub 2023 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.