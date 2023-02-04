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04 Şub 2023 - 09:03

Mehmet Ali Erbil’in Kızına Bir Bakan Bir Daha Baktı! Hem Fiziğini Kanıtladı Hem Dekolte Verdi…

Anne ve babasının izinden giderek kamera önünde iş yapmayı tercih eden ve sunucu olarak başlamış olduğu kariyerine oyuncu olarak devam eden Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Ali Erbil’in Kızına Bir Bakan Bir Daha Baktı! Hem Fiziğini Kanıtladı Hem Dekolte Verdi…İşte Detaylar...