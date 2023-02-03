A101 Yine Yeniden Tekne Kampanyası Düzenledi! Bu Sefer Kırmızı Fiber Tekne Geliyor! Yok Yok… Yıllardır Beklenen Ürünler Geliyor!

Düzenlediği indirim kampanyaları sayesinde uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen tüketiciler tarafından yakından takip edilen A101 Market, dün itibari ile yeni bir kampanyasının daha başladığını duyurdu. A101 Market’in yeni indirimleri tüketicilerin yüzlerini güldürürken 5 ay sonra yeniden tekne satışı yapılacağını duyuran zincir market, bir kez daha sektöre damgasını vurdu.

Son dönemlerde yalnızca market ürünleri ile değil teknolojik ürünleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran A101, 2022 yılının ağustos ayında Marin Boat marka fiber tekneyi uygun fiyatlardan satışa çıkarmıştı. Zincir marketin fiber tekne satışı, o dönem içerisinde gündeme bomba gibi düşmüştü.

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