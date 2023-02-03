A101 Yine Yeniden Tekne Kampanyası Düzenledi! Bu Sefer Kırmızı Fiber Tekne Geliyor! Yok Yok… Yıllardır Beklenen Ürünler Geliyor!
Tam 5 ay sonra yeni bir ürün kataloğu daha yayınlayarak 2 Şubat 2023 tarihli indirim kampanyasını duyuran zincir market, aynı teknenin bir kez daha satışa çıkarılmış olduğunu bildirdi. Bu kez teknenin 109 bin TL’den satışa sunulduğunu ifade eden zincir market, 5 ay içerisinde gelen yüzde 37,5’lik zam ile tüketicileri şaşkına çevirdi. İşte Detaylar...
Düzenlediği indirim kampanyaları sayesinde uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen tüketiciler tarafından yakından takip edilen A101 Market, dün itibari ile yeni bir kampanyasının daha başladığını duyurdu. A101 Market’in yeni indirimleri tüketicilerin yüzlerini güldürürken 5 ay sonra yeniden tekne satışı yapılacağını duyuran zincir market, bir kez daha sektöre damgasını vurdu.
Son dönemlerde yalnızca market ürünleri ile değil teknolojik ürünleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran A101, 2022 yılının ağustos ayında Marin Boat marka fiber tekneyi uygun fiyatlardan satışa çıkarmıştı. Zincir marketin fiber tekne satışı, o dönem içerisinde gündeme bomba gibi düşmüştü.
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03 Şub 2023 - 23:48 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.