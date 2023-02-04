Şok Market Yeni İndirimli Kataloğu Yayınladı! A’dan Z’ye Her Şeyin Fiyatı Düştü! Kıyafet, Dolap, Oyuncu Bilgisayarları…

Yükselen enflasyon, birçok alanda yaşanan tedarik problemleri, kur farkı ve daha pek çok değişken, gündelik hayat şartlarının ağırlaşmasına ve dolayısı ile de tüketicilerin alım güçlerinin düşmesine sebebiyet verdi. Bu durum yalnızca sabit giderleri değil temel ihtiyaçları da direkt olarak etkilerken özellikle market reyonlarına yansıyan yüksek oranlı zamlar, tüketicilerin canlarını sıkmaya başladı.

Gıdadan tekstile, dijital ürünlerden diğer market ürünlerine kadar pek çok alanda yüksek zamların telaffuz edilmesi, tüketicilerin aylık kazançlarını sıkıntıya düşürdü. Kazançları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çekerken market alışverişlerini de istekleri doğrultusunda yapamamaya başlayan tüketiciler, zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip altına aldı. Bu noktada devreye giren Şok Market, şubat ayının ilk haftası için özel olarak düzenlemiş olduğu indirim kampanyasının müjdesini verdi.

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