- 04 Şub 2023 - 00:02

Şok Market Yeni İndirimli Kataloğu Yayınladı! A’dan Z’ye Her Şeyin Fiyatı Düştü! Kıyafet, Dolap, Oyuncu Bilgisayarları…

Yeni indirim kampanyasının 7 Şubat tarihine kadar devam edeceğini bildiren Şok Market, tekstilden gıda ürünlerine kadar birçok farklı kategori altında dev indirimler yaptığını ifade etti. Marketin özellikle teknolojik ürünlerin fiyatlarına yansıtmış olduğu indirimler, tüketicilerin dikkatlerinden kaçmadı. Şok Market Yine İndirimini Yaptı! A’dan Z’ye Her Şey İndirimli! Kıyafet, Dolap, Oyuncu Bilgisayarları…İşte Detaylar...

Yükselen enflasyon, birçok alanda yaşanan tedarik problemleri, kur farkı ve daha pek çok değişken, gündelik hayat şartlarının ağırlaşmasına ve dolayısı ile de tüketicilerin alım güçlerinin düşmesine sebebiyet verdi. Bu durum yalnızca sabit giderleri değil temel ihtiyaçları da direkt olarak etkilerken özellikle market reyonlarına yansıyan yüksek oranlı zamlar, tüketicilerin canlarını sıkmaya başladı.

Gıdadan tekstile, dijital ürünlerden diğer market ürünlerine kadar pek çok alanda yüksek zamların telaffuz edilmesi, tüketicilerin aylık kazançlarını sıkıntıya düşürdü. Kazançları ile ay sonlarını getirmek konusunda güçlük çekerken market alışverişlerini de istekleri doğrultusunda yapamamaya başlayan tüketiciler, zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip altına aldı. Bu noktada devreye giren Şok Market, şubat ayının ilk haftası için özel olarak düzenlemiş olduğu indirim kampanyasının müjdesini verdi.

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04 Şub 2023 - 00:02 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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