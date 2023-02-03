Camdaki Kız Dizisinde Türkan, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak! Kavga, Gürültü Sahnelerine Hazır Olun…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Türkan ve Nalan’ın çok fena bir biçimde kavga edeceği ortaya çıktı. Nalan’ı yerden yere vuracak olan Türkan, birbirlerine gireceği görülünce; seyirciler şok içerisinde kaldı. Kavga sahnelerinin çekileceğinin gündeme gelmesiyle aksiyonunun yükseleceği görüldü. İşte merak edilenler…
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan’ın tüm aşkı bitmişti. Artık hayatını değiştirmek adına adımlar atacaktı. Yeni bölümü heyecanı seyirciyi sarmışken Nalan ve Türkan’ın birbirine gireceği ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.