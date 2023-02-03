- 03 Şub 2023 - 22:56 G: 03 Şub 2023 - 23:26

Camdaki Kız Dizisinde Türkan, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak! Kavga, Gürültü Sahnelerine Hazır Olun…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Türkan ve Nalan’ın çok fena bir biçimde kavga edeceği ortaya çıktı. Nalan’ı yerden yere vuracak olan Türkan, birbirlerine gireceği görülünce; seyirciler şok içerisinde kaldı. Kavga sahnelerinin çekileceğinin gündeme gelmesiyle aksiyonunun yükseleceği görüldü. İşte merak edilenler…

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan’ın tüm aşkı bitmişti. Artık hayatını değiştirmek adına adımlar atacaktı. Yeni bölümü heyecanı seyirciyi sarmışken Nalan ve Türkan’ın birbirine gireceği ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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03 Şub 2023 - 22:56 Ankara- Yaşam

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