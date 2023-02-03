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03 Şub 2023 - 22:56

Camdaki Kız Dizisinde Türkan, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak! Kavga, Gürültü Sahnelerine Hazır Olun…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Türkan ve Nalan’ın çok fena bir biçimde kavga edeceği ortaya çıktı. Nalan’ı yerden yere vuracak olan Türkan, birbirlerine gireceği görülünce; seyirciler şok içerisinde kaldı. Kavga sahnelerinin çekileceğinin gündeme gelmesiyle aksiyonunun yükseleceği görüldü. İşte merak edilenler…