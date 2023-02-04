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04 Şub 2023 - 10:17

Altın Fiyatları Komple Düştü! 4 Şubat Altın Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor… Resmen Diplerde!

Altın fiyatları açıklanan FED faiz kararından sonra komple düştü. Hem ekonomi takip edenler hem de yatırımcılar tarafından araştırılan 4 Şubat altın fiyatları, görenin duyanın şok içerisinde kalmasına neden oldu. Şubat ayının ilk gününde tapılan FED toplantısından çıkan kararlar, altın fiyatlarının değişmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…