Altın Fiyatları Komple Düştü! 4 Şubat Altın Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor… Resmen Diplerde!
Altın fiyatları açıklanan FED faiz kararından sonra komple düştü. Hem ekonomi takip edenler hem de yatırımcılar tarafından araştırılan 4 Şubat altın fiyatları, görenin duyanın şok içerisinde kalmasına neden oldu. Şubat ayının ilk gününde tapılan FED toplantısından çıkan kararlar, altın fiyatlarının değişmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
FED faiz politikasını 4,50 ile 4.75 aralığında yükseltmişti. Politika faizini 25 baz puan artırarak; faiz artışında yavaşlamaya neden olan FED, altın fiyatlarının değişmesine neden olmuştu. Dolar gerilirken; altın fiyatları bu açıklamayla artış yaşamıştı ama 4 Şubat itibariyle her şey terse döndü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.