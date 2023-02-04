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04 Şub 2023 - 10:59

Survivor Barış Telli’ye Büyük Ayıp! Bacağı Protez Diye… “İnsanlık Kalmamış” Tepkiler Gırla…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunan Barış Telli’ye takım arkadaşları tarafından büyük bir ayıp yapıldı. Bacağı protez diye dışlanan yarışmacıların o hallerine “İnsanlık kalmamış” yorumları yapıldı. Arka arkaya tepkiler alan Ünlüler takımı, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…