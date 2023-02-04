- 04 Şub 2023 - 10:59 G: 04 Şub 2023 - 11:03

Survivor Barış Telli’ye Büyük Ayıp! Bacağı Protez Diye… “İnsanlık Kalmamış” Tepkiler Gırla…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunan Barış Telli’ye takım arkadaşları tarafından büyük bir ayıp yapıldı. Bacağı protez diye dışlanan yarışmacıların o hallerine “İnsanlık kalmamış” yorumları yapıldı. Arka arkaya tepkiler alan Ünlüler takımı, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü geçtiğimiz gün ekranlara gelmişti. Aksiyon ve heyecanın yüksek olduğu yarışma, “Dünyanın en zor yarışması” olarak adlandırılıyordu. Yarışmanın ekranlara gelen bölümlerde Barış ve takımı arasında yaşananlar seyircilerin derinden üzülmesine neden olmuştu. Yeni bölümde ise bu durumun kaldığı yerden devam ettiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Şub 2023 - 10:59 Ankara- Yaşam

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