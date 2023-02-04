Survivor Barış Telli’ye Büyük Ayıp! Bacağı Protez Diye… “İnsanlık Kalmamış” Tepkiler Gırla…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunan Barış Telli’ye takım arkadaşları tarafından büyük bir ayıp yapıldı. Bacağı protez diye dışlanan yarışmacıların o hallerine “İnsanlık kalmamış” yorumları yapıldı. Arka arkaya tepkiler alan Ünlüler takımı, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü geçtiğimiz gün ekranlara gelmişti. Aksiyon ve heyecanın yüksek olduğu yarışma, “Dünyanın en zor yarışması” olarak adlandırılıyordu. Yarışmanın ekranlara gelen bölümlerde Barış ve takımı arasında yaşananlar seyircilerin derinden üzülmesine neden olmuştu. Yeni bölümde ise bu durumun kaldığı yerden devam ettiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.