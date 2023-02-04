Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Mini Eteğini Eliyle İndirdi… “Bilerek Yapıldıysa Çok Tehlikeli!” Alev Alev…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, cesur karelerine bir yenisini ekledi. Mini eteğini eliyle indiren Özgü Kaya’nın bu hamlesine sevenleri ise “Bilerek yapıldıysa çok tehlikeli” yorumlarını alan Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı resmen alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
İclal Aydın’ın “Üç Kız Kardeş” isimli romanından uyarlanan ve daha senaryosunda büyük değişimler yaşayan Üç Kız Kardeş dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dizinin yeni bölümlerinde Türkan’ın Somer’le tamamen koptuğu görülüyordu. Dizide “Türkan Şoray” benzerliğinden dolayı Türkan adını alan Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.