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04 Şub 2023 - 11:28

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Mini Eteğini Eliyle İndirdi… “Bilerek Yapıldıysa Çok Tehlikeli!” Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, cesur karelerine bir yenisini ekledi. Mini eteğini eliyle indiren Özgü Kaya’nın bu hamlesine sevenleri ise “Bilerek yapıldıysa çok tehlikeli” yorumlarını alan Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı resmen alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…