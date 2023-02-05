Elektrik Faturanız 130 TL’nin Üzerinde Geliyorsa Dikkat! Faturayı Alıp PTT’ye Koşun! Elektrik Tüketim Destekleri Başladı...

Enerji fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı zamlar, elektrik tüketim bedellerinin de tavan seviyelere ulaşmasına sebep oldu. Her ne kadar kademeli tarife uygulamasına geçilerek tüketicilerin bütçelerinin ferahlatılması amaçlanmış olsa da atılan adımlar enflasyonun gerisinde kaldı. Ek olarak Ukrayna savaşının da patlak vermesi, mevcut zamların üzerine yenilerinin eklenmesine yol açtı.

Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde zamlanan elektrik tüketim bedelleri, mevcut maaşları ile ay sonlarını getirmekte güçlük çeken tüketicilerin korkulu rüyası haline dönüştü.

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