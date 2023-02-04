Ucuza Et Arayışı Bitti! Orada Kıyma Bile 89 TL… Bakanlık Resmen El Attı; Artık Herkes Uyguna Et Yiyecek!
Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili olarak harekete geçti. Et ve Süt Kurumu’nun ürünlerini uygun fiyatlardan satışa sunan Tarım Kredi Marketleri adına yeni bir projenin hayat geçirilmek üzere olduğu bildirildi. Ucuza Et Arayışı Bitti! Orada Kıyma Bile 89 TL… Bakanlık Resmen El Attı; Artık Herkes Uyguna Et Yiyecek! İşte Detaylar...
Geçtiğimiz seneden bu yana yükselişini sürdüren enflasyon, ocak ayında da tahminlerin üzerinde geldi. Bu durum en çok da gıda fiyatlarına yansırken bu bir aylık süre içerisinde en çok zamlanan gıda ürünü grubunun, et ve et ürünleri olduğu öğrenildi. Sağlıklı ve yeterli beslenme açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan et ürünlerine yüksek oranlarda zamların yansıtılmış olması, birçok tüketicinin evine et girememesine yol açtı.
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04 Şub 2023 - 16:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.