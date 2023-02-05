6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Olacak Mı? Valilikten Kar Tatili Açıklaması Geldi Mi?
Hava durumu tahminlerine ilişkin yeni raporunu yayınlamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ilinin merkezinde başlamış olan kar yağışının 4 Şubat Cumartesi (bugün) akşamı itibari ile şiddetini artıracağını ifade etti. Pazartesi günü açılacak olan okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ankara’da Sömestr Tatili Uzatıldı mı? 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var mı Ankara’da Okullar Tatil Olacak mı? İşte Detaylar...
Bölgeden bölgeye değişmek ile birlikte kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumun trafiği de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinin ardından tuzlama ve küreme çalışmaları yapılmaya başlanırken Ankara’nın genel olarak beyaza büründüğü gözlendi.
Meteoroloji Ankara için Pazartesi günü kar yağış oranını %80 olarak açıkladı. Şuanda da havalar soğuk ara sokaklar buz. Pazartesi okulların açılmasıyla sabahının servis ve trafik çilesi de eklenirse sıkıntı büyücek.
Özel gereksinimli çocuklar öğrenciler ile hasta ve hamilelerim mesaiye gitmesi ankarada zor olacağıda ayrıca dile getirilmiştir.
Peki, Ankara’da Sömestr Tatili Uzatıldı Mı? 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı?
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05 Şub 2023 - 11:51 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.