Ankara Valiliği Açıkladı! Yarın Okullar Tatil! 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Yarın Okullar Tatil Olacak Mı?

Bölgeden bölgeye değişmek ile birlikte kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumun trafiği de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinin ardından tuzlama ve küreme çalışmaları yapılmaya başlanırken Ankara’nın genel olarak beyaza büründüğü gözlendi.

Meteoroloji Ankara için Pazartesi günü kar yağış oranını %80 olarak açıkladı. Şuanda da havalar soğuk ara sokaklar buz. Pazartesi okulların açılmasıyla sabahının servis ve trafik çilesi de eklenirse sıkıntı büyücek.

Özel gereksinimli çocuklar öğrenciler ile hasta ve hamilelerim mesaiye gitmesi ankarada zor olacağıda ayrıca dile getirilmiştir.

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklama ile 6 Şubat 2023 günü okulların olumsuz hava şartları nedeniyle 1 gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

İstanbul'da Eğitime Kar Engeli! Valilik Açıkladı; Okullar 1 Gün Tatil...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta öğretim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara vereceğini duyurdu.

Son iki günde kar yağışı yurt genelinde bir çok şehirde etkisini artırırken, kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir çok ilde sömestir tatili uzatıldı. İlk tatil haberleri 10 ilden geldi.

Meteoroloji 25 il için kar ve fırtına uyarısı yaparken, yarıyıl tatili sonrasında yarın başlayacak olan eğitimde ikinci dönem özellikle doğu illerinde zorunlu kar tatili ile gecikmeli başlayacak.

İlk olarak 10 ilden olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğine ilişkin açıklamalar geldi. Muş ve Bingöl'de okullar 2 gün tatil edildi.

Adıyaman, Sivas, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Gaziantep illerinde birer gün eğitime ara verildi.

Peki, Ankara’da Sömestr Tatili Uzatıldı Mı? 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı?

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