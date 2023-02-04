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04 Şub 2023 - 16:38

Ankara’da Sömestr Tatili Uzatıldı Mı? 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var Mı? Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı?

Hava durumu tahminlerine ilişkin yeni raporunu yayınlamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ilinin merkezinde başlamış olan kar yağışının 4 Şubat Cumartesi (bugün) akşamı itibari ile şiddetini artıracağını ifade etti. Pazartesi günü açılacak olan okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ankara’da Sömestr Tatili Uzatıldı mı? 6 Şubat Pazartesi Kar Tatili var mı Ankara’da Okullar Tatil Olacak mı? İşte Detaylar...