PTT Ev Hanımlarına Büyük Müjdeyi Verdi! Çocuğunuz Varsa Hayırlı Olsun, Artık Maaşlısınız!
PTT’den ev hanımlarına 1.100 TL ödeme yatırılacak. Çocuğu olan ev hanımlarına verilen bu desteğin şartları ise araştırmalara konu oldu. Şuanda bile binlerce ev hanımının aldığı bu desteğin şartları ise ön plana çıkıyor. Gerekli şartların arasında çocuğun bulunması da önem teşkil ediyor. Her ay tıkır tıkır ödenen bu ödemenin detayları ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ödemelerin PTT tarafından yapıldığı biliniyor. Her bir ev kadını için verilmeyen bu ödemede öne çıkan belli başlı şeyler var. Dar gelirli ailelere verilen bu ödemeler için E-devlet zerinden başvuru yapılması gerekiyor. Her başvuruda kabul edilmiyor çünkü ilgili birimler, başvuru yapanları enine sonuna araştırıyor. Peki, ev hanımlarına verilen bu 1.100 TL destekten nasıl faydalanılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.