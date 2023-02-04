PTT Ev Hanımlarına Büyük Müjdeyi Verdi! Çocuğunuz Varsa Hayırlı Olsun, Artık Maaşlısınız!

Ödemelerin PTT tarafından yapıldığı biliniyor. Her bir ev kadını için verilmeyen bu ödemede öne çıkan belli başlı şeyler var. Dar gelirli ailelere verilen bu ödemeler için E-devlet zerinden başvuru yapılması gerekiyor. Her başvuruda kabul edilmiyor çünkü ilgili birimler, başvuru yapanları enine sonuna araştırıyor. Peki, ev hanımlarına verilen bu 1.100 TL destekten nasıl faydalanılır?

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