- 04 Şub 2023 - 16:45 G: 04 Şub 2023 - 16:46

PTT Ev Hanımlarına Büyük Müjdeyi Verdi! Çocuğunuz Varsa Hayırlı Olsun, Artık Maaşlısınız!

PTT’den ev hanımlarına 1.100 TL ödeme yatırılacak. Çocuğu olan ev hanımlarına verilen bu desteğin şartları ise araştırmalara konu oldu. Şuanda bile binlerce ev hanımının aldığı bu desteğin şartları ise ön plana çıkıyor. Gerekli şartların arasında çocuğun bulunması da önem teşkil ediyor. Her ay tıkır tıkır ödenen bu ödemenin detayları ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ödemelerin PTT tarafından yapıldığı biliniyor. Her bir ev kadını için verilmeyen bu ödemede öne çıkan belli başlı şeyler var. Dar gelirli ailelere verilen bu ödemeler için E-devlet zerinden başvuru yapılması gerekiyor. Her başvuruda kabul edilmiyor çünkü ilgili birimler, başvuru yapanları enine sonuna araştırıyor. Peki, ev hanımlarına verilen bu 1.100 TL destekten nasıl faydalanılır?

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04 Şub 2023 - 16:45 Ankara- Yaşam

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