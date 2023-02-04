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04 Şub 2023 - 17:27

Ebru Şahin’in Dekolteli Elbisesi Yürek Hoplattı! “Fizik Deyince Sen!” Hem Alttan Hem Üstten…

Ekranların aranan yüzü olan Ebru Şahin’in dekolteli elbisesi yüreklerin hoplamasına neden oldu. Hayranlarından “Fizik deyince de sen be!” yorumlarını alan Ebru Şahin, hem alttan hem de üstten dekolteler vererek, gündemi salladı geçti. Bir bakanı bir daha baktıran Şahin, kombini ve tarzıyla sevenlerinden tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…