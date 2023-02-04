Ebru Şahin’in Dekolteli Elbisesi Yürek Hoplattı! “Fizik Deyince Sen!” Hem Alttan Hem Üstten…
Ekranların aranan yüzü olan Ebru Şahin’in dekolteli elbisesi yüreklerin hoplamasına neden oldu. Hayranlarından “Fizik deyince de sen be!” yorumlarını alan Ebru Şahin, hem alttan hem de üstten dekolteler vererek, gündemi salladı geçti. Bir bakanı bir daha baktıran Şahin, kombini ve tarzıyla sevenlerinden tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde kendisini gösteren güzel oyuncu Ebru Şahin’in asıl çıkışını Hercai dizisinde yaptığı görülmüştü. Reyyan karakteriyle muhteşem oyunculuk yeteneklerini konuşturan Ebru Şahin, yakın zamanda ekranlara bu kez de “Lavanta Konağı” isimli projeyle dönecekti. Sevenlerine kavuşmak için gün sayan güzel isim Ebru Şahin’in dekolteli karelerine hayranları mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.