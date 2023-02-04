Kızılcık Şerbet Dizisinde Abdullah – Alev Aşkı Yanmaya Başladı! Tüm Aile Birbirine Aşık Olmaya Başladı…
Show TV ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşananlar seyirciler tarafından merakla izleniyor. Abdullah ve Alev arasındaki aşkın alev alev yanmaya başladı! Tüm ailelerin birbirine aşık olduğu görülmeye başlanırken; Kızılcık Şerbeti izleyicisi ise şok içerisinde kaldı! Peki, neler oluyor?
Doğa ve Fatih’in aşkını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Dizinin yayınlanan bölümünde herkesin herkese aşık olmaya başladığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.