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04 Şub 2023 - 17:58

Kızılcık Şerbet Dizisinde Abdullah – Alev Aşkı Yanmaya Başladı! Tüm Aile Birbirine Aşık Olmaya Başladı…

Show TV ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşananlar seyirciler tarafından merakla izleniyor. Abdullah ve Alev arasındaki aşkın alev alev yanmaya başladı! Tüm ailelerin birbirine aşık olduğu görülmeye başlanırken; Kızılcık Şerbeti izleyicisi ise şok içerisinde kaldı! Peki, neler oluyor?