Kısmetse Olur Yarışmasında Mide Bulandıran Taciz! Gözleriyle Soyup Soğana Çevirdi… “Bu Kadarı da Pes!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın 6 günü, saat 18.30’da ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında aşkların, kaosların ve kavgaların giderek arttığı görülüyordu. Yeni bölümü heyecanla beklenirken; ekranlara yansıyan anlar taciz olarak değerlendirildi! Gözüyle adeta soyup soğana çevirdiğine dair yorumlar alan yarışmacı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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