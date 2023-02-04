Kısmetse Olur Yarışmasında Mide Bulandıran Taciz! Gözleriyle Soyup Soğana Çevirdi… “Bu Kadarı da Pes!”
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının aradığı aşkı bulmak adına katıldığı Kısmetse Olur yarışmasında mide bulandıran bir taciz ekranlara geldi. Anbean kameraların çektiği o anlarda erkek yarışmacının kadın yarışmacıyı gözleriyle iyice süzmesi gözlerden kaçmadı. Tüm bunların yanı sıra birçok kişiyse “Gözleriyle soyup soğana çevirdi” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın 6 günü, saat 18.30’da ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında aşkların, kaosların ve kavgaların giderek arttığı görülüyordu. Yeni bölümü heyecanla beklenirken; ekranlara yansıyan anlar taciz olarak değerlendirildi! Gözüyle adeta soyup soğana çevirdiğine dair yorumlar alan yarışmacı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.