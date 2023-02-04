Emekli Vatandaşın Maaşına %27 Oranında Bir Zam Daha! Mart Ayında Patlama Yaşanacak… Neler Oluyor?

Emekli vatandaşın maaşı, 2022 yılında 3.500 TL olarak duyurulmuştu. 2023 yılına girilmesiyle birlikte 5.500 TL’ye çıkmıştı. Yapılan %30 oranındaki zammın ardından yüzler gülmüştü. EYT’li vatandaşın maaşları ise maaşları Mart ayında hesaplara aktarılmıştı. Mart ayında ise bir zammın daha yapılacağı görülünce bu zammın tüm detaylarını, Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!