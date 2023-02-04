Emekli Vatandaşın Maaşına %27 Oranında Bir Zam Daha! Mart Ayında Patlama Yaşanacak… Neler Oluyor?
Emekli vatandaşın maaşlarına büyük zam kapıda! Tam tamına %27 oranında bir zammın yapılacağı ve 5.500 TL’den tam tamına 8.035 TL’ye çıkacağı duyuruldu. Mart ayında yapılacak olan bu zamla birlikte vatandaşın cüzdanlarının patlayacağı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum; emekliliklerin araştırmalara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Emekli vatandaşın maaşı, 2022 yılında 3.500 TL olarak duyurulmuştu. 2023 yılına girilmesiyle birlikte 5.500 TL’ye çıkmıştı. Yapılan %30 oranındaki zammın ardından yüzler gülmüştü. EYT’li vatandaşın maaşları ise maaşları Mart ayında hesaplara aktarılmıştı. Mart ayında ise bir zammın daha yapılacağı görülünce bu zammın tüm detaylarını, Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.