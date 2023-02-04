- 04 Şub 2023 - 18:56 G: 04 Şub 2023 - 19:29

Emekli Vatandaşın Maaşına %27 Oranında Bir Zam Daha! Mart Ayında Patlama Yaşanacak… Neler Oluyor?

Emekli vatandaşın maaşlarına büyük zam kapıda! Tam tamına %27 oranında bir zammın yapılacağı ve 5.500 TL’den tam tamına 8.035 TL’ye çıkacağı duyuruldu. Mart ayında yapılacak olan bu zamla birlikte vatandaşın cüzdanlarının patlayacağı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum; emekliliklerin araştırmalara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Emekli vatandaşın maaşı, 2022 yılında 3.500 TL olarak duyurulmuştu. 2023 yılına girilmesiyle birlikte 5.500 TL’ye çıkmıştı. Yapılan %30 oranındaki zammın ardından yüzler gülmüştü. EYT’li vatandaşın maaşları ise maaşları Mart ayında hesaplara aktarılmıştı. Mart ayında ise bir zammın daha yapılacağı görülünce bu zammın tüm detaylarını, Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Şub 2023 - 18:56 Ankara- Yaşam

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