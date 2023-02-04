Survivor Yarışmasından Toplu Diskalifiye! 4 Kişinin Çıkışı Garantilendi; Acun Ilıcalı Teker Teker Gönderdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın bu sezonu yıldız isimlerle taçlandırmıştı. Aklın ve zekanın ön planda olacağı Survivor yarışmasında yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmanın başından beri birçok yarışmacı, yaşananlara ve şartlara dayanamayarak ekranlara ve hayallerine veda etmişti. Peki, Survivor yarışmasından çekilecek olan 4 isim kim oldu?

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