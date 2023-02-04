- 04 Şub 2023 - 21:10 G: 04 Şub 2023 - 21:12

Survivor Yarışmasından Toplu Diskalifiye! 4 Kişinin Çıkışı Garantilendi; Acun Ilıcalı Teker Teker Gönderdi…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da toplu diskalifiye kararı verileceği gündeme bomba gibi düştü. 4 kişinin çıkışı resmen garantilendi. Acun Ilıcalı’nın teker teker göndereceği açıklanınca sosyal medya resmen yıkıldı. Sosyal medyada ise yarışmacıların sevenleri, isyan başlattı. Yarışmanın başladığı günden beri çekilmelerin bitmek bilmediği görülüyorken gelen 4 diskalifiye kararı herkesi şaşırttı. Peki, yarışmadan kimler ayrılıyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın bu sezonu yıldız isimlerle taçlandırmıştı. Aklın ve zekanın ön planda olacağı Survivor yarışmasında yaşananlar seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmanın başından beri birçok yarışmacı, yaşananlara ve şartlara dayanamayarak ekranlara ve hayallerine veda etmişti. Peki, Survivor yarışmasından çekilecek olan 4 isim kim oldu?

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04 Şub 2023 - 21:10 Ankara- Yaşam

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