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04 Şub 2023 - 22:09

Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir yüzleşme yaşandı. Karısının kendisini duvardaki adamla aldattığını ifade eden Esra Erol’un konuğu, ortalığın karışmasına neden olmuştu. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Esra Erol’da yaşanan yüzleşmesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Esra Erol’da neler oluyor?