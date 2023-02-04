Esra Erol’da Skandal Yüzleşme! Karısı Kendisini Duvarın İçindeki Adamla Aldatmıştı… Neler Oldu Neler?
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal bir yüzleşme yaşandı. Karısının kendisini duvardaki adamla aldattığını ifade eden Esra Erol’un konuğu, ortalığın karışmasına neden olmuştu. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Esra Erol’da yaşanan yüzleşmesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Esra Erol’da neler oluyor?
Programa katılan Zeynep Hanım, eşi Hasan’ın kendisini çok fazla kıskandığını ifade etmişti. Bu kıskançlığın hastalık boyutunda olduğunu ifade eden Zeynep Hanım, Esra Erol’dan ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol’un ekibi ise Hasan’ı programa davet etmişti. Programa katılan Hasan Bey ise iddialarıyla ağızları açık bırakmış, eşiyle birbirlerine girmişlerdi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.