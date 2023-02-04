- 04 Şub 2023 - 22:28 G: 04 Şub 2023 - 22:30

Yalı Çapkını Abidin – Suna Sahnesi Yürek Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde, Suna ve Abidin sahnesi resmen yürekleri dağladı! Abidin’in sözleri ise gözlerin dolmasına neden oldu. Ekranlara milyonlarca kişiyi toplayan Yalı Çapkını dizisinde belki de aşkı en masum şekilde yaşayan Abidin’in açıklaması, sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit aşkının arasına giren Pelin engelini tamamen ortadan kaldıra Seyran, seyircilerine keyifle bir dizi izlemesine neden olmuştu. Yayınlanan bölümde Abidin ve Suna’nın görüşmeleri ise gündemi salladı! İşte merak edilenler…

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04 Şub 2023 - 22:28 Ankara- Yaşam

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