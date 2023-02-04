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04 Şub 2023 - 22:28

Yalı Çapkını Abidin – Suna Sahnesi Yürek Dağladı! Abidin Öyle Bir Şey Dedi Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde, Suna ve Abidin sahnesi resmen yürekleri dağladı! Abidin’in sözleri ise gözlerin dolmasına neden oldu. Ekranlara milyonlarca kişiyi toplayan Yalı Çapkını dizisinde belki de aşkı en masum şekilde yaşayan Abidin’in açıklaması, sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilenler…