Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti…
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Taçsız Prenses’te başrol olarak bulunan güzeller güzeli isim Sümeyye Aydoğan, iç çamaşırlı yatak pozuyla başları çok fena döndürdü. Çekici karelerinde fiziğini konuşturan Sümmeye Aydoğan’ın karelerine hayranları ise “Fiziğine bakmalarına doyamadık” yorumları yapıldı. İşte hayranlarının adeta mest olduğu karelere yer veren Sümeyye Aydoğan, ortalığı salladı. İşte merak edilenler…
Kahraman Babam dizisinde adını duyuran ve Duy Beni dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan, sevenlerini şaşırtmıştı. “Melisa” karakterine hayat vererek gündem yaratan güzeller güzeli oyuncu, herkesi şaşırtmıştı. Baş döndüren bir güzelliğe sahip olan Sümeyye Aydoğan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.