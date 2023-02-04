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04 Şub 2023 - 22:55

Sümeyye Aydoğan’ın İç Çamaşırlı Yatak Pozu Baş Döndürdü! “Fiziğine Bakmalara Doyamadık!” Nefesleri Kesti…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Taçsız Prenses’te başrol olarak bulunan güzeller güzeli isim Sümeyye Aydoğan, iç çamaşırlı yatak pozuyla başları çok fena döndürdü. Çekici karelerinde fiziğini konuşturan Sümmeye Aydoğan’ın karelerine hayranları ise “Fiziğine bakmalarına doyamadık” yorumları yapıldı. İşte hayranlarının adeta mest olduğu karelere yer veren Sümeyye Aydoğan, ortalığı salladı. İşte merak edilenler…