- 05 Şub 2023 - 00:26 G: 05 Şub 2023 - 00:48

Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı Girdi! Bu Sezon Kırılmadık Reyting Rekoru Kalmayacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Masterchef’in bu sezon All Star yarışması yapılacağı biliniyordu. Geçtiğimiz sezonu reytinglerde düşük kapatan Masterchef yarışması için All Star kararı verilmişti. Masterchef yarışmasının bu sezonunda eski yarışmacıların bulunacağı biliniyordu ama Serhat Doğramacı’nın gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu sezon kırılmadık bir rekor bırakmayacağı görüldü. İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz aylarda gelmişti. Ekranların yıldızı konumuna gelen Masterchef yarışmasının unutulmaz yarışmacıları bulunuyordu. Bunlardan ilk sırada görüneni ise Serhat Doğramacı olarak görülüyordu. 2023 yarışmasının All Star sezonda bulunacak olan ilk yarışmacının Serhat Doğramacı olacağı açıklanınca ortalık resen karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2023 - 00:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı Mı? Detaylar Ortaya Çıktı... mask
Acun Ilıcalı’dan Bomba Açıklama! Mehmet Şef ve Somer Şef MasterChef'ten Ayrıldı Mı? Detaylar Ortaya Çıktı...
Masterchef Mehmet Şef’in Asıl Ayrılık Sebebi Belli Oldu! Acun Yerine Şak Diye O İsmi Getirmişti… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Asıl Ayrılık Sebebi Belli Oldu! Acun Yerine Şak Diye O İsmi Getirmişti…
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!” mask
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!”
Masterchef’in Baş Belası Fatma Nur’un Eski Halinden Eser Yok! Kürdan Gibi Kaldı, Yarışmadan Sonra… mask
Masterchef’in Baş Belası Fatma Nur’un Eski Halinden Eser Yok! Kürdan Gibi Kaldı, Yarışmadan Sonra…
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!” mask
Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”
Masterchef Yarışmasından Vedalar Arka Arkaya! Mehmet Şef’ten Sonra O İsimde Gidiyor… mask
Masterchef Yarışmasından Vedalar Arka Arkaya! Mehmet Şef’ten Sonra O İsimde Gidiyor…
Masterchef Metin’in Yüzüne Melekler Güldü! Kupası Elinden Kayacaktı... Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… mask
Masterchef Metin’in Yüzüne Melekler Güldü! Kupası Elinden Kayacaktı... Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Masterchef All Star’ın İlk 5 Yarışmacısı Belli Oldu! Bu Kez Mehmet Şef Devreye Girdi… mask
Masterchef All Star’ın İlk 5 Yarışmacısı Belli Oldu! Bu Kez Mehmet Şef Devreye Girdi…
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef All Star’ın İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Kupayı Alıp Çıkacak; Acun Ilıcalı Bizzat Davet Etti… mask
Masterchef All Star’ın İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Kupayı Alıp Çıkacak; Acun Ilıcalı Bizzat Davet Etti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak! mask
iPhone Almak İsteyenlere Müjdeli Haber! Taksit Dönemi Resmen Başladı; Artık Herkesin iPhone’u Olacak!
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var? mask
Başkent Mobil Market Et, Kıyma, Tavuk Kaç TL? Başkent Mobil Market Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'ye ne zaman gelecek? Başkent Mobil Market Nerede Var?
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle… mask
Mert Ramazan Demir’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Afra Sanıyordu Ama Dünya Güzeliyle…
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar… mask
İşte EYT Düzenlemesinde Merak Edilenler! 975 Gün Hesabı Kafaları Karıştırdı! Eksik Primi Olanlar…
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor! mask
Bu Haber Çocuk Yaptırır… En Az Bir Çocuğu Olana 4.200 TL Verilecek! PTT’den 3 Dakikada Yatıyor!
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla… mask
Camdaki Kız’a Türkan Giriş Yaptı! Nalan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak! İki Çocuğuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL