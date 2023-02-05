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05 Şub 2023 - 00:26

Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı Girdi! Bu Sezon Kırılmadık Reyting Rekoru Kalmayacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Masterchef’in bu sezon All Star yarışması yapılacağı biliniyordu. Geçtiğimiz sezonu reytinglerde düşük kapatan Masterchef yarışması için All Star kararı verilmişti. Masterchef yarışmasının bu sezonunda eski yarışmacıların bulunacağı biliniyordu ama Serhat Doğramacı’nın gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu sezon kırılmadık bir rekor bırakmayacağı görüldü. İşte merak edilenler…