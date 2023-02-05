Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı Girdi! Bu Sezon Kırılmadık Reyting Rekoru Kalmayacak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Masterchef’in bu sezon All Star yarışması yapılacağı biliniyordu. Geçtiğimiz sezonu reytinglerde düşük kapatan Masterchef yarışması için All Star kararı verilmişti. Masterchef yarışmasının bu sezonunda eski yarışmacıların bulunacağı biliniyordu ama Serhat Doğramacı’nın gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu sezon kırılmadık bir rekor bırakmayacağı görüldü. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz aylarda gelmişti. Ekranların yıldızı konumuna gelen Masterchef yarışmasının unutulmaz yarışmacıları bulunuyordu. Bunlardan ilk sırada görüneni ise Serhat Doğramacı olarak görülüyordu. 2023 yarışmasının All Star sezonda bulunacak olan ilk yarışmacının Serhat Doğramacı olacağı açıklanınca ortalık resen karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.